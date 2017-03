Rickenbach Brandstiftung: 10000 Euro Schaden und Feuerwehr-Großeinsatz in Wickartsmühle

Der Brand einer Gartenhütte im Rickenbacher Ortsteil Wickartsmühle hat am Montag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. 10000 Euro Sachschaden sind dabei laut Polizeibericht entstanden. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Der Brand einer Gartenhütte in Wickartsmühle bei den Fischweihern wurde der Polizei am Montag gegen 18.40 Uhr gemeldet. In der Nähe wohnende Zeugen hatten die Rauchentwicklung bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Diese war unter dem Kommando von Karl-Friedrich Kaiser mit vier Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen, bevor es sich zu einem Vollbrand entwickeln konnte, heißt es im Polizeibericht. Trotzdem entstand erheblicher Sachschaden, der bei rund 10000 Euro liegen dürfte. Bei Brandausbruch wurde ein Mann beobachtet, der fluchtartig das Weite suchte, so die Polizei weiter. Er soll 40 Jahre alt sein und hatte braune, kurze Haare. Er trug eine bunte Plastiktüte bei sich. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände von Brandstiftung aus.