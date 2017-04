Rickenbach Bilanz: Halbzeit für Bürgermeister Dietmar Zäpernick

Bürgermeister Dietmar Zäpernick blickt auf die ersten vier Amtsjahre zurück. "Es war von Anfang an relativ viel", hält Zäpernick fest, "aber ich bin ja nicht Bürgermeister geworden, um mich zurückzulehnen." Heißestes Projekt zurzeit der Rathausumbau.

Rickenbach – Die Halbzeit seiner ersten Amtsperiode als Bürgermeister der Gemeinde Rickenbach verbringt Dietmar Zäpernick in einer Baustelle: Auf jeder Etage im Rathaus sind Handwerker zugange. Im Flur im Erdgeschoß werden Leitungen verlegt, ebenso im Untergeschoss, wo immerhin der Sitzungssaal schon fertig ist.

"Der Rathaus-Umbau war wichtig, es war Zeit dafür", sagt Dietmar Zäpernick mit Blick auf den Umtrieb in "seinem" Haus. Seit vier Jahren arbeitet er nun dort, nachdem er als Sieger aus einem harten Wahlkampf mit 28 Bewerbern und zwei Wahlgängen hervorgegangen ist.

Der Sozialdemokrat aus Rheinfelden-Beuggen gewann am 17. März 2013 knapp mit 50,1 Prozent der Stimmen vor seinem Kontrahenten Tobias Link (48,2 Prozent) und trat schon drei Wochen später am 8. April die Nachfolge von Norbert Moosmann an. Den er selber nie persönlich kennen gelernt hat. Kennen gelernt hat er hingegen recht früh seinen Vor-Vorgänger Georg Keller, mit dem er nach ein paar Gesprächen "ganz gut in Rickenbach reinkam", natürlich auch Roland Baumgartner, der lange Zeit als Amtsverweser der Gemeinde tätig war.

"Baumgartner und die Bürgermeisterstellvertreter haben mir am Anfang sehr viel geholfen", blickt Zäpernick zurück. Auch von den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden, allen voran Christof Berger aus Herrischried und Adrian Schmidle aus Murg, hat er Unterstützung erfahren. Seine erste Gemeinderatssitzung, an der es sogleich um Windkraftanlagen und -standorte ging, leitete er nicht als Bürgermeister, sondern wegen einer Wahlanfechtung als Amtsverweser – "obwohl ich mich von Anfang an als Bürgermeister gesehen habe", so Zäpernick.

Amtsverweser und somit ohne Stimmrecht im Gemeinderat blieb er bis November 2014. Zu dem Zeitpunkt hatte er alle Hände voll zu tun. "Die Arbeit, die auf mich zugekommen ist, war geballt", sagt er. Windkraft, Pumpspeicherwerk Atdorf, Ersatzwasserversorgung, die Schulproblematik waren die vorherrschenden Themen. "Das waren alles Dinge, da mussten wir sofort ran", so Zäpernick. Hinzu kamen Baugebiete, Straßensanierungen, Kindergärten, Gewerbegebiet, Flüchtlingsunterkunft und so fort. "Es war von Anfang an relativ viel", hält Zäpernick fest, "aber ich bin ja nicht Bürgermeister geworden, um mich zurückzulehnen."

Parallel dazu wollte er die Gemeinde Rickenbach besser kennenlernen, die Bedürfnisse ihrer Einwohner und natürlich die Vereine. Unter ihm als Bürgermeister bekam der FC Bergalingen einen Kunstrasenplatz, wenngleich nicht im ersten Anlauf. Jetzt steht der Umbau der Rickenbacher Schule an ("Ich hoffe sehr, dass wir dieses Jahr den Spatenstich hinkriegen") und der Einbau des Breitbandnetzes, für das eine Planung gemeinsam mit Herrischried vorliegt.

Das "heißeste" Projekt ist zurzeit aber klar der Rathausumbau, der den Verwaltungsmitarbeitern viel Geduld abverlangt. Denn ist einmal alles fertig, geht es im Obergeschoss mit dessen Umbau, der Außenanlage mit einem behindertengerechten Aufgang und dem Bau des Parkdecks weiter.

"Es wird noch lange laut sein", weiß Zäpernick. Immerhin: Eine "Baustelle", die Suche nach einem Nachfolger für Rechnungsamtsleiter Martin Lauber, kann er abhaken. "Wir haben einen Nachfolger gefunden", berichtet er. Den Namen nennt er nicht, nur so viel: "Es ist eine Nachfolgerin." Woraus Dietmar Zäpernick folgert: "Wir werden im Rathaus immer weiblicher."

Zur Person

Dietmar Zäpernick (52) ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Beuggen bei Rheinfelden. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister von Rickenbach arbeitete er im Rathaus Rheinfelden in der Hauptabteilung des Hauptamts, später leitete er im Landratsamt Lörrach das Sachgebiet Kreispolizei. Zäpernick durchlief eine Ausbildung als Zollbeamter und machte auf dem zweiten Bildungsweg Abitur. Danach besuchte er die Verwaltungsfachhochschule Kehl, die er 1997 als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Zäpernick gehört der SPD an und war von 2009 bis zur Wahl zum Bürgermeister 2013 Mitglied im Ortschaftsrat Karsau. In Rickenbach ist er Vorsitzender des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes.