Rickenbach Biker sprühen vor Ideen

Motorradfreunde Hotzenwald blicken auf arbeitsintensives Jahr zurück. Einweihung des neuen Clubheims als Höhepunkt.

Rickenbach (abö) Die Fertigstellung und Eröffnung des neuen Clubheimes 2016 sowie die Vorbereitungen zur 20. Burnout-Party und Teilwahlen des Vorstands waren die Hauptthemen bei der Hauptversammlung der Motorradfreunde Hotzenwald. Der Vorsitzende Christian Bartholome konnte hierzu zahlreiche Mitglieder im Clubheim in Hottingen begrüßen. In Vertretung von Bürgermeister Dietmar Zäpernick war Lorenz Maurer anwesend, der auch die Entlastung des Vorstands vornahm und die Teilwahlen durchführte. Sämtliche zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Roland Schlageter, ebenso wie Schriftführer Gerald Schneider. Er wird künftig von Rolf Biedermann technisch unterstützt. Beisitzer bleiben Petra Schlageter, Thomas Wagner und Michael Strittmatter. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr bildete pünktlich zum Start der Bikersaison am 1. Mai die Einweihung des neuen Clubheimes.

Unzählige Arbeitsstunden wurden in den Bau investiert: “Wir können stolz auf unser Clubheim sein; das ist unser Verdienst“, freute sich Roland Schlageter. Durch weitere Arbeitseinsätze soll noch eine Wasserentsäuerungsanlage installiert und der Vorplatz hergerichtet werden. Das Logo des Bikerclubs sowie ein Banner müssen noch außen am Clubheim angebracht werden. Ein großes Thema war auch die im Sommer anstehende 20. Auflage der berühmten Burnout-Party. Für den Jubiläums-Event am 30. Juni und 1. Juli laufen nach Informationen des Vorstandes die Vorbereitungen auf Hochtouren. An dem Abend wurden noch einige organisatorische Fragen geklärt. Mit einem tollen Programm wollen die Biker wieder zahlreiche Besucher nach Bergalingen locken.

Es gibt mehrere Live-Bands, die legendäre Donnerkuppel sowie Table Dance-Acts. Schriftführer Gerald Schneider berichtete von den Aktivitäten des Clubs im vergangenen Jahr. Hierzu gehörte das gelungene „Biketoberfest“ sowie zwei Ausfahrten nach Korsika und Österreich und der Besuch der Motorradmesse Friedrichshafen. Johannes Dürr informierte über den aktuellen Kassenstand.

Um neue Einnahmequellen zu erschließen, wurde die Durchführung mehrerer Clubheim-Partys im Jahr vorgeschlagen. Ideen für entsprechende Mottos waren genügend vorhanden. Im vergangenen Jahr gab es im Verein vier Austritte. Zwei Anwärter wollten dem Club nicht beitreten. Für 2017 stehen wieder drei Anwärter für eine Mitgliedschaft bereit. In der Runde wurde beschlossen, künftig wieder das alte Logo des Clubs zu nutzen. Zudem wurde es jedem Biker freigestellt, eine Kutte zu tragen.

Der Motorradclub Hotzenwald 1993 zählt aktuell 32 Mitglieder. Vorsitzender ist Christian Bartholome. Kontakt: info@mfhot.de.

