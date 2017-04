Rickenbach Beliebter Verein: Großes Interesse an den Hotzenwälder Urrindern

Beliebter Verein: Großes Interesse an den Hotzenwälder Urrindern

Die Hotzenwälder Urrinder haben in ihrer Hauptversammlung zwei neue Mitglieder aufgenommen, sieben weitere haben einen Aufnahmeantrag gestellt. Die Vorbereitung für das Kälblefest am 29. und 30. Juli laufen, auch sonst läuft es in der Fasnachtsclique rund.

Die Fasnachtsclique der Hotzenwälder Urrinder verzeichnet in ihrem fünften Vereinsjahr einen Aufschwung. Aktuell haben sieben Neuzugänge einen Aufnahmeantrag gestellt, sodass die Mitgliederzahl von 17 auf 24 Aktive ansteigen wird. Über wachsende Besucherzahlen beim Kälblefest berichtete Vorsitzender Mike Huber bei der Hauptversammlung am Freitag.

Die Planung für das Kälblefest wird die Mitglieder auch die kommenden Wochen auf Trab halten. Dieses Jahr findet das zweitägige Fest am 29. und 30. Juli beim Energiemuseum statt. Geplant sind eine Gaudiolympiade und ein Kinder- und Familientag. Um den Strombedarf besser decken zu können, überlegt der Verein, ein Kabel in den Außenbereich zu verlegen, wofür man an die Gemeinde als Eigentümer des Energiemuseums herantreten werde.

Das Fest hatte 2016 mehr Besucher als zuvor auf das Areal vom Energiemuseum gelockt. Die Mitglieder hoffen, an den Erfolg anknüpfen zu können. "Mit dem Kälblefest liegt ihr voll im Trend", bestätigte Gemeindevertreter Hubert Strittmatter. "Ihr hebet zämme. Ganz toll, was ihr mit dem Fest alles leistet", lobte er die Vereinsmitglieder. Für den reibungslosen Ablauf dankte Vorsitzender Mike Huber den vielen Helfern und ihren Familien und besonders den Sponsoren und Unternehmen, "die dies alles möglich machen", so Huber.

Neben dem Fest hielt das vergangene Vereinsjahr noch andere schöne Erlebnisse bereit: Im Dezember waren die Hästräger in die Partnerstadt Plombieres gereist, wo man am Nikolausumzug teilgenommen hatte. Zu der diesjährigen Fasnacht "hatten alle super mitgezogen und ihren Spaß gehabt", hielt Huber fest. Die Clique nahm an sechs Umzüge in der Region teil.

Reibungslos verliefen dann auch die Teilneuwahlen im Vorstand der Urrinder: Nach ihrer Entlastung stellte sich Eva Strübe wieder als Kassiererin zur Verfügung und auch Schriftführerin Laura Häßle wurde einstimmig wiedergewählt. Nach einem Jahr Probezeit als "Kälble" wurden Tobias Biehler und Mike Deutschmann einstimmig in die Gruppe der Urrinder aufgenommen. Schon bald erhalten sie ihre eigenen Masken.

Der Verein

Die Fasnachtsclique Hotzenwälder Urrinder wurde im Jahr 2012 gegründet. Sie hat derzeit 24 Mitglieder. Das Kälblefest fand 2013 zum ersten Mal statt, damals noch in Jungholz. Dieses Jahr ist das Kälblefest am 29. und 30. Juli geplant. Vorsitzender ist Mike Huber. Kontakt: Telefon 0170/526 96 04 oder per E-Mail (hotzenwaelderurrinder@gmx.de).