Rickenbach Beim Sommerfest des Musikvereins Heimatklang Hütten zeigen sich Oldtimer von ihrer schönsten Seite

Der Musikverein Heimatklang Hütten feiert sein Sommerfest. Historische Autos, Motorräder und Traktoren faszinieren die zahlreichen Besucher.

Blitzender Chrom so weit das Auge reichte: Am Sonntag kam in Hütten die Creme-de-la-Creme der Oldtimer zusammen. Anlass war das Sommerfest des Musikvereins Heimatklang Hütten, zu dem Besucherscharen von nah und fern herbeiströmten. Mehr als 300 Karossen und Traktoren aus der Region, aus Frankreich, dem Markgräflerland, vom Bodensee und aus der Schweiz waren ausgestellt: "Tendenz steigend", sagte mittags der Mitorganisator Rudi Hofmann.

Ein ständiges Kommen und Gehen prägte die Atmosphäre. Zwischendrin fanden sich Raritäten, wie ein tief röhrender Deutz-Motor, der mächtig Dampf abließ, ein zwei Meter breiter Cadillac und ein 1926er Citroën, der wohl das älteste Modell an diesem Tag darstellte. "Es ist jedes Mal ein Wunder, wenn man so einen Wagen zum Laufen bringt. Das fühlt sich fast so an wie damals, in den 1950er, 60er Jahren und man trifft hier auf Gleichgesinnte", beschrieb Stefan Wissler von den Oldtimer-Freunden Todtnau den Reiz solcher Treffen.

Eine Kreidler-Ausstellung erwartete die Besucher im Probelokal. Viele davon hatten Georg Metzger und seine Kollegen bereitgestellt. Vor dem Eingang zogen weitere heiße Öfen bewundernde Blicke auf sich. Das heiße Würstchen gab es dann gleich nebenan im großen Festzelt. Es kamen so viele Leute, dass draußen noch angebaut werden musste, aber das Wetter machte es immerhin möglich.

Für prächtige Unterhaltung sorgten die Bassgewerkschaft Hotzenwald und die vier Musikvereine aus Dossenbach, Urberg, Rotzel und Hütten. Feld und Zelt waren voll, der Himmel und die Boliden wetteiferten um das schönste Blau und die Sonne lachte. "Hajo, es könnte nicht besser laufen", resümierte Rudi Hofmann. Auch die Marktaussteller waren mit der Resonanz zufrieden.