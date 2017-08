Rickenbach Beim Sommerferienprogramm machen sechs Jungen erste Schritte auf dem Grün

Erstmals ist Golf im Angebot des Kinderferienprogramms. Sechs Jungen machen sich dabei mit Schläger und Ball vertraut.

Unter dem Motto „Golf macht Spaß“ hatte der Golfclub Rickenbach erstmals im Rahmen des Kinderferienprogramms der drei Hotzenwaldgemeinden eingeladen. Die sechs Jungen, die sich auf dem Golfplatz eingefunden hatten, um sich im Umgang mit dem kleinen Ball zu üben, gingen mit sichtlicher Freude zu Werke.

Am Anfang stand eine Einführung in die Regeln, zu denen insbesondere auch der achtsame Umgang mit dem Schläger gehört, um niemanden zu verletzen. Unter Anleitung von Trainerin Giselle Paravisini, unterstützt von Ursula Bühler und Elisabeth Gerspach, galt es dann, sich auf dem Übungsplatz im Umgang mit dem Schläger zu üben. Als Nächstes stand das Putten (Schlag beim Golf, bei dem der Ball nur rollt) auf dem Programm. „Leicht nach vorne beugen, den Rücken gerade, den Kopf über den Ball und nicht zu weit ausholen“, lauteten die Ratschläge der Trainerin.

Die Jungen stellten sich schnell recht geschickt an, als es galt, an verschiedenen Stationen den Ball im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs einzulochen. Im weiteren Verlauf des ersten Tages stand dann das Üben von kurzen und langen Schlägen an, bevor es am zweiten Tag nach einer kurzen Wiederholung auf den großen Platz ging. Mit Begeisterung, aber auch mit der notwendigen Konzentration, waren die Jungen bei der Sache und verließen am Ende mit kleinen Erinnerungen, wie Golfbällen oder Ballmarkern, den Platz.