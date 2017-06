Rickenbach Beim Hotzenwaldwettbewerb der Luftsportgemeinschaft zeigen Flieger ihr Können

Die Sieger des Hotzenwaldwettbewerbs feiern mit ihren Familien im Hangar in Hütten. Die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald lobt das schöne Miteinander während der Flugtage.

Der 54. Internationale Hotzenwaldwettbewerb der Luftsportgemeinschaft (LGH) in Hütten nahm am Samstag ein gelungenes Ende. Der letzte Tag hielt für alle ein "versöhnliches Abschlusswetter" mit einer 300 Kilometer langen Strecke parat, wie Sprecher Johannes Michalski erklärte. In der vergangenen Woche konnten die Segler immerhin an fünf von acht Tagen starten und drei Wertungsflüge absolvieren. Sportleiter Marcus Neubronner bedankte sich für das „schöne Miteinander“, LGH-Präsident Hubertus Matt dankte den vielen Helfern und Monika Lang-Dahlke, Präsidentin des Badischen Luftsportverbandes, lobte den „super Zusammenhalt“.

In der Gesamtwertung der offenen Klasse belegten Lucia Liehr (LGH, aus Wehr) und Stephan Beck (Platz elf der Weltbesten, aus Hannover) im Doppelsitzer den ersten Platz mit 1294 Punkten. „Es war super lehrreich“, sagte Lucia Liehr über das Wettkampferlebnis an der Seite des Profis. Sie habe Becks Erfahrung als „unendlich lehrreich“ empfunden und einiges über taktisches Fliegen mitnehmen können. Sehr gefreut haben sich auch Werner Ehrler und sein Team über den zweiten Platz sowie Stefan Kessler und Peter Kluge über den dritten Platz. Alle Teilnehmer erhielten schöne Urkunden.

Eine Überraschung hielt die gemischte Klasse bereit: Hier machte der 21-jährige Timo Mayr aus Memmingen mit seinem restaurierten Holzflieger, einer Ka6, das Rennen. Noch am Donnerstag gelang ihm ein achtstündiger Flug über dem Wehratal. Der Holzflieger aus dem Baujahr 1967 sei leichter und steige schneller auf als neuere Modelle, erklärt Mayr. Er hatte zum zweiten Mal an einem Wettbewerb teilgenommen und freue sich nun riesig über den ersten Platz, sagte Timo Mayr. Den zweiten Platz belegt Frederik Widmaier und den dritten Platz Jürgen Wittorf. Auch die weit angereisten Gäste sicherten sich gute Plätze: So kam Malte Grosche aus England auf Platz sieben und der Norweger Andreas Marskar auf Platz neun.

Viel gelobt wurde die angenehme Atmosphäre: Hier fliege man nicht „mit dem Messer zwischen den Zähnen“, befand Rudolf Schmillen aus Hamburg. Viel wichtiger war hingegen, dass alle sicher und wohlbehalten zurückgekehrt seien. Hinter den Kulissen hielten rund 25 Helfer alles professionell am Laufen; auch über einen Live-Ticker im Internet wurde berichtet.

Diesmal gingen relativ viele junge Piloten an den Start; darunter 17 Erstteilnehmer. Zur Förderung der Jugend beim Wettbewerb werde die LGH künftig einen Jugendfonds einrichten, informierte Marcus Neubronner. „Es ist eine wahre Freude, dass die jungen noch mit dem selben Eifer dabei sind. Heute kommen sie aus ganz Europa“, sagte Hermann Kramer, 93 Jahre alt, Gründungs- und Ehrenmitglied. Er hatte 1964 den ersten Hotzenwald-Wettbewerb mitorganisiert und war auch diesmal beinah täglich auf dem Fluggelände anzutreffen. Die Organisatoren sind zufrieden. Doch wie so oft ist nach dem Wettkampf vor dem Wettkampf; und so blickt man in Hütten bereits dem 55. Hotzenwaldwettbewerb in 2018 entgegen.

Listen und Siege stehen auch im Internet (www.soaringspot.com/de/54-internationaler-hotzenwaldwettbewerb-2017) oder auch im sozialen Netzwerk facebook unter Luftsportgemeinschaft Hotzenwald e.V. (LGH).