Rickenbach Bauplätze werden in Rickenbach rar

„Im Schächle“ in Bergalingen könnte es Platz für vier bis fünf Wohnhäuser geben. Aber: Das Angebot an Bauplätzen durch die Gemeinde Rickenbach ist dann erschöpft.

Rickenbach – In der Gemeinde Rickenbach entsteht ein neues kleines Baugebiet. Es befindet sich im Gewann "Im Schächle" auf Gemarkung Bergalingen, eigentlich eine landwirtschaftliche Fläche. Vor drei Wochen hat der Rickenbacher Gemeinderat der Aufstellung eines Bebauungsplanes grünes Licht gegeben. Dieser Schritt war nötig, um den Eigenbedarf der Gemeinde an Wohnbauflächen im Ortsteil Bergalingen zu decken. Denn: "Die Gemeinde Rickenbach konnte trotz Nachfrage keine Bauplätze in Bergalingen mehr anbieten", erklärt Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Mit dem Bebauungsplan und der gleichzeitigen Änderung des Flächennutzungsplanes schuf der Gemeinderat nun die Voraussetzung für vier bis fünf Wohnhäuser. Jetzt sei "eine zeitnahe Realisierung gesichert, da bereits Bauabsichten bestehen", so Zäpernick.

Der Haken ist: Der bisherige Eigentümer der Fläche will zwei Bauplätze selbst bebauen. Das heißt, dass dann nur noch drei Bauplätze für "Externe" zu haben sind. Und dafür bestehen schon Anfragen.

Derzeit ist die Offenlage, an der die Träger öffentlicher Belange wie das Landratsamt, aber auch Bürger beteiligt sind, im Gange. Sie dauert bis 2. Juli. Danach werden die Einwendungen bearbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt. Gehen keine wesentlichen Einwendungen ein, so könnte noch Ende Juli, spätestens aber nach den Sommerferien darüber ein Beschluss gefasst werden. Nach der dann folgenden zweiten Offenlage kommt die Beschlussfassung zum Bebauungsplan auf den Ratstisch. Die könnte laut Rickenbachs Hauptamtsleiter Markus Wagner im Herbst erfolgen. Geht alles glatt, könnten die ersten Bauanträge Ende dieses Jahres gestellt und mit der Erschließung des Baugebiets bereits anfangs 2018 begonnen werden.

Aber: Das Angebot an Bauplätzen durch die Gemeinde Rickenbach ist dann erschöpft. Dies, obwohl weiterhin Nachfragen nach Bauplätzen auf Gemeindegebiet bestehen, weiß Markus Wagner. Eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht, obwohl seit einigen Jahren über ein großes zusammenhängendes Baugebiet zwischen dem Hotel Engel und der Schule im Hauptort nachgedacht wird. Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern hat es schon gegeben, eine Einigung zwischen ihnen und der Gemeinde sei jedoch nicht zustande gekommen, so Wagner. Offenbar gehen die Meinungen über die Höhen der Grundstückspreise auseinander.

2016 hat die Gemeinde Rickenbach rund 300 000 Euro in die Erschließung des Baugebiets Meisenhardt in Egg investiert. Dort entstehen sechs Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe von rund 700 Quadratmetern. Ein Jahr davor ging das Baugebiet "Roßau" südlich von Altenschwand mit acht Bauplätzen an den Start. Alle diese Bauplätze sind bereits verkauft.

Ganz ausgeschlossen sind Bauvorhaben in der Gemeinde Rickenbach allerdings nicht. Denn: "In fast jedem Ortsteil befinden sich Baulücken", berichtet Markus Wagner. Diese befinden sich in privater Hand und könnten, so Wagner "baurechtlich problemlos bebaut werden". Die Gemeinde Rickenbach hat jedoch keinen Einfluss darauf. Immerhin: Da die Baulücken als Innenbereichsflächen ausgewiesen sind, sind keine Bebauungspläne wie "Im Schächle" in Bergalingen nötig.

Gewerbegebiet

Besser als private Bauwillige haben es Gewerbetreibende. Zurzeit richtet die Gemeinde Rickenbach den Fokus auf die Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Schaffeld" im Hauptort – ein Vorhaben, das viele Jahre lang in der Schublade lag. Kürzlich erwarb die Gemeinde das 10 000 Quadratmeter große Grundstück von der sozial-caritativen Stiftung St. Fridolin Hochrhein gegenüber der Hotzenplotz Kurklinik. Mit Grundstückskauf (175 000 Euro), 25 000 Euro für den Bebauungsplan und 265 000 Euro für die Erschließung mitsamt Straßenbau und Kanalverlegung entstehen Kosten von 465 000 Euro. Laut Hauptamtsleiter Wagner kommt die Erweiterung des Gewerbegebietes voraussichtlich noch in dieser Juli-Sitzung vor den Gemeinderat.