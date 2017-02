Rickenbach Auto verletzt junge Fußgängerin in Rickenbach schwer

Auto verletzt junge Fußgängerin in Rickenbach schwer

Eine 17-Jährige wurde am Freitagmorgen beim Überqueren der Landstraße in Rickenbach von einem Auto erfasst.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine 17-jährige Fußgängerin Freitagmorgen um 7 Uhr in Rickenbach beim Überqueren der L 152 im Bereich Hennematt von einem Fiat angefahren und schwer verletzt. Die Jugendliche überquerte die Straße in Richtung der Mutter-Kind-Klinik und wurde hierbei von einem in Richtung Bad Säckingen fahrenden Fiat erfasst.



Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es noch dunkel und es regnete stark. Das Verkehrskommissariat Waldshut (Tel. 07751/89630) hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.