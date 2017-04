Wieladingen Auto fährt Kind an

Zehnjähriger wird in Rickenbacher Ortsteil Wieladingen von Fahrzeug verletzt. Polizei such nun nach dem Fahrer.

Großes Glück hatte ein zehnjähriger Junge am Freitagabend in Wieladingen. Dieser war mit seinem Hund unterwegs und wollte die Straße überqueren. Als er dabei hinter einer Hecke hervortrat, übersah ein von links kommendes schwarzes Auto den Knaben und streifte diesen mit der rechten Fahrzeugseite. Der Wagen setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Dieser wurde durch die Kollision nur leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Fahrer des schwarzen Wagens. Dieser, sowie Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Bad Säckingen, Telefon 07761/9340, in Verbindung zu setzen.