Rickenbach Auto-Überschlag auf Landstraße

Glimpflich verlief am Donnerstagabend ein schwerer Unfall auf der L 152 für zwei Insassen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Unverletzt überstanden zwei Fahrzeuginsassen einen schweren Verkehrsunfall auf der L 152 am Donnerstagabend. Gegen 17.25 Uhr fuhr die 35 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Ford von Willaringen in Richtung Rippolingen. Laut Polizeiangaben gerieten die rechten Räder in einer Rechtskurve auf Schneereste und das Fahrzeug kam ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und kam auf der linken Straßenseite auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen konnten sich selbst aus dem total beschädigten Auto befreien. Es entstand ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro.