Rickenbach Aufwertung: Flugplatz Hütten in der Gemeinde Rickenbach wird zum Sonderlandeplatz

Der Flugplatz in Hütten in der Gemeinde Rickenbach wird nun zum Sonderlandeplatz ernannt. Am Donnerstag, 29. Juni, findet auf dem Flugplatz die Übergabe der Urkunde durch das Regierungspräsidium Stuttgart statt.

Hütten – Der Flugplatz in Hütten in der Gemeinde Rickenbach erfährt eine Aufwertung. Bisher hatte er die Zulassung als Segelfluggelände, nun wird er zum Sonderlandeplatz ernannt. Am morgigen Donnerstag, 29. Juni, findet auf dem Flugplatz die Übergabe der Urkunde durch das Regierungspräsidium Stuttgart statt. Darüber informierte gestern Ramona Riesterer im Auftrag der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH). Riesterer ist Mitglied des Vorstands der LGH und zuständig für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit.

Die Übergabe der Urkunde wird durch Vertreter des Referates "Luftverkehr und Luftsicherheit" vom Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle Freiburg, an den geschäftsführenden Vorsitzenden der LGH, Georg Liehr, stattfinden. "Grundsätzlich ist auf einem Sonderlandeplatz das Starten und Landen für Motorflugzeuge erlaubt", erklärte gestern Ramona Riesterer auf Anfrage dieser Zeitung. Aber: "Mit der Zulassung Segelfluggelände war hingegen für Motorflugzeuge jeweils eine Außenladegenehmigung erforderlich, selbst für unser vereinseigenes Motorflugzeug, das die Segelflugzeuge schleppt", so Riesterer weiter. Von der Auszeichnung "Sonderlandeplatz" profitieren nun eben diese Motorflugzeuge, die bisher immer die Außenlandegenehmigung zum Starten und Landen in Hütten beantragen mussten. Mit der neuen Genehmigung entfällt dieser Aufwand. "Grundsätzlich soll sich am Flugbetrieb, wie er bisher betrieben wurde, nichts ändern", fügte sie hinzu.

Den Antrag auf Umwidmung des Segelfluggeländes in einen Sonderlandeplatz hat die LGH letzten Herbst gestellt. Der Auslöser dafür war die Diskussion um die Stationierung eines Intensivtransporthubschraubers (ITH) auf dem Segelflugplatz Hütten. Die Umwidmung in einen Sonderlandeplatz hat mit der Stationierung eines ITH hingegen direkt nichts zu tun. "Sie schafft nur eine Voraussetzung dafür", erklärte Ramona Riesterer.

Ein Sonderlandeplatz ist nach dem Segelfluggelände die nächsthöhere Kategorie von Flugplätzen. Im Unterschied zu Segelfluggeländen besitzen sie meistens eine besondere Kennung und erlauben weiteren Motorflug neben Flugzeugschlepp, Fallschirmspringer-Transport und dem Betrieb von Luftsportgeräten. Oft werden Sonderlandeplätze von Luftsportvereinen genutzt, wie dies auch in Hütten der Fall ist. Im Gegensatz zu einem Verkehrslandeplatz dürfen auf dem Sonderlandeplatz nur der Betreiber und auf Anfrage auch Dritte starten und landen. Die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) besteht seit 1950. Sie besteht aus den vier Segelfluggruppen Dreiländereck, Wiesental, Säckingen und Wehr. Die einzelnen Gruppen unterhalten zusammen mit der LGH insgesamt 27 Segelflugzeuge sowie 16 private Segelflugzeuge.