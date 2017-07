07.09.2016 23:57 Kirsten Lux Exklusiv Als die beliebte Bettwäsche Irisette vom Hotzenwald kam

Gedächtnis der Region: In den 50er Jahren deckt die Weberei in Hottingen den gestiegenen Bedarf an der beliebten Textil-Marke Irisette. Dem Boom der Weberei folgte 1991 allerdings das jähe Ende.