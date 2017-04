Rickenbach Abteilung Hottingen: Jugendarbeit hat einen besonderen Stellenwert

Ein eher ruhiges Jahr liegt hinter der Feuerwehr Hottingen. Mit einer Fusion kann sich die Abteilung derzeit nicht anfreunden.

Rickenbach-Hottingen (csi) Nur wenige Einsätze hatten die Kameraden der Abteilung Hottingen der Freiwilligen Feuerwehr in den vergangenen zwölf Monaten zu bewältigen. Mit einer von Bürgermeister Dietmar Zäpernik angesprochenen Fusion mit der Abteilung Rickenbach/Altenschwand können sich die Hottinger Wehrmänner derzeit nicht anfreunden. In der Hauptversammlung am Donnerstag gab es zudem Beförderungen auszusprechen.

Drei mal waren die Hottinger Feuerwehrkameraden im vergangenen Jahr bei Einsätzen gefordert. Bei der Firma Vogt Plastic war eine Rauchentwicklung an einer Maschine gemeldet worden. Schnell konnte aber festgestellt werden, dass keine Gefahr besteht. Bei zwei Verkehrsunfällen galt es, ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen und Fahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen. Ausrücken musste die Abteilung jedoch darüber hinaus noch mehrmals, denn im Haus der Diakonie gab es mehrere Alarme – Fehlalarme, wie sich schnell herausstellte. Auch eine Sirenenalarmierung erwies sich als Fehlalarm, denn eine Passant hatte versehentlich die Sirene ausgelöst.

Die Jugendarbeit ist für die Hottinger Wehrmänner sehr wichtig und so wurde die 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr unterstützt. Den Erlös aus der Bewirtung bei Kindergartenfest spendete die Abteilung dem Kindergarten für die Anschaffung neuer Spielgeräte. Sehr zufrieden zeigte sich Abteilungskomandant Sascha Schneider mit dem Probenbesuch, der um drei Prozent auf 78 Prozent gestiegen war. Als Ziel für dieses Jahr gab Schneider einen Probenbesuch von 80 Prozent aus.

Der Dank von Bürgermeister Zäpernik galt den Wehrmännern für ihre geleistete Arbeit. Er halte es für eine gute Idee, sich über eine Fusion mit der Abteilung Rickenbach/Altenschwand Gedanken zu machen, um dem demografischen Wandel durch eine Fusion zusammenzukommen. Es gelte, sicherzustellen, dass genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, fuhr der Rathauschef fort. Auch der Gemeinderat täte sich bei einer Fusion mit einigen Entscheidungen leichter. "Aber man wollte keinerlei Druck auf die Abteilung ausüben", betonte Zäpernik. Schneider hielt dem Rathauschef entgegen, dass sich die Abteilungsführung im vergangenen Jahr einstimmig gegen eine Fusion ausgesprochen habe. Und Bernhard Portele, Ehrenkommandant der Abteilung und ehemaliger Kommandant der Rickenbacher Gesamtwehr, ergänzte, in Sachen Fusion sei man vor einiger Zeit schon weiter gewesen. Aber es habe Unstimmigkeiten mit Rickenbach gegeben, aufgrund deren vorerst von einer Fusion abgesehen worden sei.

Der stellvertretende Gesamtkommandant von Rickenbach, Thorsten Wagner, lobte die gut funktionierende abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und äußerte den Wunsch nach deren Intensivierung. Auch die Unterstützung der Jugendfeuerwehr sei eine gute Sache. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Mathias Knab befördert, Philipp Huber zum Feuerwehrmann ernannt.