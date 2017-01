Rickenbach-Altenschwand Änderung an der Vereinsspitze der Trachtenkapelle Altenschwand

Die Trachtenkapelle Altenschwand zieht Bilanz. Mitglieder wählen Tanja Kammerer zur neuen Vorsitzenden. Sie löst Viola Kermisch ab.

Die Trachtenkapelle Altenschwand hat eine neue Vorsitzende. In der Hauptversammlung am Sonntagnachmittag im Probenlokal wurde Tanja Kammerer in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Sie löste Viola Kermisch ab, die für den Posten des Vorsitzenden nicht mehr kandidierte. Weiter sind im Vorstand vertreten: Sascha Wagner (stellvertretende Vorsitzende), Carmen Wagner (Kassiererin), Michaela Vogt (Schriftführerin) und Anja Strittmatter (Protokollführerin). Thomas Schneider und Dominik Lauber werden weiterhin als Beisitzer im Vorstand vertreten sein und Luisa Sutter wird als Jugendvertreter fungieren.

Über ein erfolgreiches Vereinsjahr konnte die Trachtenkapelle Altenschwand Bilanz ziehen. Bei zahlreichen Festen und Feiern war die Kapelle mit von der Partie. So gab es mehrere Geburtstagsständchen und bei einer Hochzeit und einer goldenen Hochzeit gestaltete die Kapelle den Festtag.

Zu den weiteren Aktivitäten gehörten an Fasnacht der Kindernachmittag und schließlich das traditionelle Maiblasen. Bei einem Dämmerschoppen in Glashütten, beim Konzert im Todtmooser Kurpark, aber auch bei den Musikfesten in Oberwihl, Luttingen und Herrischried war man dabei, ehe bei einem Probenwochenende in Todtmoos-Weg die Vorbereitungen für das Jahreskonzert liefen, das dann im Dezember in der Willaringer Gemeindehalle stattfand. Dirigent Herbert Gramsch, der bereits drei Jahre lang den Dirigentenstab führt, war voll des Lobes über die Kapelle.

„Ich genieße es wirklich, hier zu arbeiten“, sagte er, stellte aber auch gleichzeitig klar, dass die Anforderungen an die Orchestermitglieder im kommenden Jahr steigen werden. Wie er weiter ausführte, sollten alle Anstrengungen unternommen werden, dass junge Musiker sich dem Verein anschließen. Verstärkung brauche der Verein auch im Klarinettenregister. Während Carmen Wagner über eine gute Kassenlage berichten konnte, wobei allein für Instrumente fast 2000 Euro ausgegeben wurden, lobte die Vorsitzende Viola Kermisch die große Bereitschaft der Mitglieder bei Arbeitseinsätzen, während Sascha Wagner den besten Probenbesuchern ein Präsent überreichte.

Viel lobende Worte hatte Bürgermeisterstellvertreter Hubert Strittmatter für den Verein parat. „Macht weiter so“, sagte er und gab der Hoffnung Ausdruck, dass auch bald eine Lösung für das marode Probenlokal im Schulhaus in Altenschwand möglich wird. Musikalisch eröffnete die Kapelle die Versammlung, spielte auch zum Abschluss, ehe im Gasthaus „Adler“ in Rickenbach mit einem gemeinsamen Essen der Schlusspunkt gesetzt wurde.

Der Verein

Die Trachtenkapelle Altenschwand besteht seit mehr als 100 Jahren. Derzeit hat der Verein 41 Aktive. Vorsitzende ist Tanja Kammerer, Telefon 07765/918 36 65.

Weitere Infos im Internet: www.trachtenkapelle.altenschwand.de