Rickenbach 40 Jahre FC Bergalingen: Kicker auch jenseits des Rasens aktiv

Während seiner Geschichte organisiert der Verein nicht nur zahlreiche Veranstaltungen, sondern bringt auch seine Infrastruktur mit einem neuen Platz und Vereinsheim in Schwung.

Rickenbach – Der FC Bergalingen feiert das 40-jährige Bestehen. Im zweiten Teil unserer kleinen Serie zur Vereinsgeschichte blicken wir auf die Entwicklung der Infrastruktur beim Verein sowie auf die zahlreichen Veranstaltungen, die vom FC organisiert wurden.

Infrastruktur

Große Anerkennung verdiente sich der FC Bergalingen in den vergangenen vier Jahrzehnten beim Aufbau seiner Infrastruktur. Was einst mit einer äußerst knapp bemessenen Fußballwiese und einer ausrangierten Forthütte begann, präsentiert sich heute, einige Meter weiter östlich des ursprünglichen Sportplatzes, als schmucke Anlage, die so manchen Verein neidisch werden lässt.

Nachdem in den Anfangsjahren schnell klar war, dass er erste Sportplatz langfristig nicht den Ansprüchen würde genügen können, wurde in unmittelbarer Nachbarschaft eine geeignete Fläche gefunden. Nach dreijähriger Bauzeit wurde der neue Sportplatz 1982 seiner Bestimmung übergeben. Gleichzeitig kaufte der Verein das Areal der Besitzerin Klara Müller ab. Der Sportplatz wurde 1990 saniert und 2002 verbreitert und musste 2015 einem neuen Projekt weichen. Seit September 2016 spielt der FC Bergalingen auf einem Kunstrasenplatz, den er mit Zuschüssen der Gemeinde und des Sportbundes sowie Spenden und gewaltigen Eigenleistungen finanziert hat.

Neben dem Spielfeld entstand im Laufe der Jahre aus der einst bescheidenen Hütte ein schmuckes Vereinsheim. 1984 wurde die ehemalige Fliegerklause der LG Hotzenwald erworben. Neben diesem Gebäude entstanden ab 1986 die sanitären Anlage. Parallel dazu mussten Wasser- und Abwasserleitungen sowie Stromanschlüsse zu dem rund zwei Kilometer vom Ortskern entfernten Sportgelände geschaffen werden. Nach langer Planung fand 2005 der Spatenstich zum jetzigen Sportheim statt, in dem der Verein seit 2007 residiert.

Veranstaltungen

Abseits von Bautätigkeiten und Meisterschaften machte sich der FC Bergalingen in der Region einen guten Namen als Gastgeber verschiedenster Veranstaltungen. So hieß er zum zehnjährigen Jubiläum im Jahr 1987 den damaligen Zweitbundesligisten SC Freiburg in Bergalingen willkommen. Die Profis gewannen seinerzeit bei strömendem Regen mit 2:0 gegen eine Hochrhein-Auswahl. Im gleichen Jahr gastierte die 84th US-Army-Band aus Heidelberg auf Einladung des FC Bergalingen in Willaringen. Am gleichen Ort musizierte im Februar 2016 das Landespolizei-Orchester Baden-Württemberg zu Gunsten des neuen Kunstrasenplatzes. Im zwei Mal ausverkauften Kursaal in Bad Säckingen richtete der FC Bergalingen im November 2014 das Rustikal „Der Watzmann ruft“ mit der Jestetter Gruppe „Auffi-muasi“ aus.

Bei Fasnachtsveranstaltungen, Preis-Jassturnieren, Grümpelturnieren und House-Partys glänzte der Verein über die Jahre als guter Gastgeber. Die Schiedsrichter des Bezirks Hochrhein waren mit ihren Jahresversammlungen 1980 und 1995 zu Gast. 1988 richtete der Verein den Bezirkstag der 120 Fußballvereine in den Kreisen Waldshut und Lörrach aus. Die Endspiele im Rothaus-Bezirkspokal 2016 fanden am Fronleichnamstag auf dem neuen Kunstrasen beim FC Bergalingen statt.

Seit 1980 ist der FC Bergalingen ein wichtiger Motor und Förderer der damals beschlossenen Partnerschaft Rickenbachs mit der französischen Gemeinde Plombières-les-Bains. Immer wieder reisen die Fußballer nach Frankreich und haben im Gegenzug die Kicker aus den Vogesen zu Gast – zuletzt im September 2015 zur Einweihung des Kunstrasenplatzes.

Infos zum FC Bergalingen im Internet: