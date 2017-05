Rickenbach 17-Jähriger Motorradfahrer bei illegalem Rennen schwer verletzt

Ein Rennen zwischen einem Motorradfahrer und einem Quadfahrer endete am Wochenende mit einem Schwerverletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer mit seiner nicht zugelassenen Maschine am Samstag gegen 19.30 Uhr die K6587 von Egg in Richtung Willaringen. Dabei lieferte er sich laut Zeugenaussagen ein Rennen mit einem 19-jährigen, befreundeten Quad-Fahrer. Am Ortseingang Willaringen geriet er auf die Gegenfahrbahn, streifte eine Mauer und stürzte mit schweren Verletzungen, aufgrund derer er mit einem Hubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der 19-jährige Quad-Fahrer von der Unfallstelle. Bei diesem ergab sich im Laufe der ersten Ermittlungen der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Gegen beide Personen wird nun wegen verschiedener Verkehrsstraftaten ermittelt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen entgegen (Telefon 07761/934-0).