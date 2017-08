Bei schweren Unwettern ist ein Jugendlicher bei Rickenbach-Egg getötet worden. Der Junge hatte in einem Jugendzeltlager übernachtet. Zwei umgestürzte Bäume hatte mehrere Zelte getroffen. Drei weitere Jugendliche wurden schwer verletzt.

Schweres Unwetter kam überraschend

Viele Bäume in der Region umgestürzt

Kurz vor 2 Uhr morgens, während eines großen Unwetters im Landkreis Waldshut stürzten im Rickenbacher Ortsteil Egg zwei Bäume um und trafen mehrerer Zelte eines Jugendzeltlagers mit Teilnehmern aus dem Raum Böblingen. Ein 15-Jähriger erlag seinen Verletzungen. Drei weitere Jungen, ein 13-Jähriger und zwei 14-Jährige, wurden schwer verletzt, einer der 14-Jährigen lebensbedrohlich. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Spital nach Basel geflogen. Die übrigen Verletzten wurden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Zur Identität der getöteten Person sowie den Verletzten hatte die Polizei zunächst noch keine Auskünfte gegeben.Mittlerweile hat die Polizei mitgeteilt, dass die beiden umgestürzten Bäume etwa 30 und 40 Meter groß waren und ihr Stamm einen Durchmesser von 70 bis 80 Zentimetern hatte. Der 30 Meter große Baum war auf das Gemeinschaftszelt gestürzt, in dem die Jugendlichen und ihre Betreuer nächtigten. Am Unglücksort befanden sich nach Erkenntnissen der Polizei 17 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren und vier Betreuer. Ein Teil von ihnen hielt sich zur Unglückszeit im Zelt, die anderen in einer nahe gelegenen Schutzhütte auf.Die überlebenden und unverletzten Jugendlichen wurden in die Rickenbacher Gemeindehalle Willaringen gebracht, dort werden sie von Helfern der Hotzenwälder DRK-Ortsgruppen betreut.Laut dem Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick handelt es sich bei der Gruppe um Mitglieder eines Sportvereins, die eine zweitägige Wanderung im Hotzenwald durchführen wollte undauf dem Spielplatz in Egg campiert habe.Die Lage in Rickenbach ist angespannt, aber verhältnismäßig ruhig, so die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten im abgesperrten Bereich ungehindert ihrer Arbeit nachgehen.Das schwere Unwetter sei nach Darstellung der örtlichen Feuerwehr relativ überraschend gekommen. „Das war kurz und heftig“, sagte Tobias Ücker, Kommandant der Feuerwehr in Rickenbach, am Mittwochmorgen. „In der Art gibt es das nicht häufig bei uns“, sagte er der dpa mit Blick auf den Einsatz. Die Feuerwehr war Ücker zufolge um 2 Uhr nachts alarmiert worden.Gegen 6 Uhr morgens sei der Einsatz mit rund 80 Kräften beendet worden. Das Gelände war den Angaben zufolge am Morgen zunächst gesperrt. Insgesamt waren elf Fahrzeuge der Feuerwehren Rickenbach, Herrischried und Bad Säckingen und 130 Kräfte von DRK, Feuerwehr und Krisenintervention im Einsatz. Die Anfahrt der Rettungskräfte gestaltete sich aufgrund von Sturmschäden auch in der Nacht allerdings schwierig.Laut Angaben der Polizei ist noch nicht gesichert, ob ein Blitzeinschlag oder der Sturm den Sturz der Bäume ausgelöst hat. Sicher scheint laut Sprecher der Polizei Waldshut-Tiengen zu sein, dass ein Baum entwurzelt wurde und einen näher zum Zeltlager stehenden zweiten Baum zersplöitterte. "Die Klärung der genauen Unglücksursache übernehmen derzeit die Kriminaltechniker vor Ort", so Dirk Klose, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg.Viele Anfragen hatten die Pressestelle seit den frühen Morgenstunden erreicht. Darunter auch zahlreiche Anfragen besorgter Eltern, deren Kinder sich ebenfalls in Zeltlagern aufhalten.Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Böblingen zufolge gab es eine großflächige Unwetterwarnung für Baden-Württemberg für die Nacht zum Mittwoch. Diese Warnung sei gegen 23 Uhr vorübergehend aufgehoben und dann nach Mitternacht wieder scharf geschaltet worden. Gegen 1.45 Uhr galt Alarmstufe 4 von 5, später sei die Warnung auf Stufe 5 hochgestuft worden, wie ein DWD-Mitarbeiter sagte. Gegen 1.55 Uhr waren laut Wetterinformationsdienst von Jörg Kachelmann mehr als 860 Blitze im Landkreis Waldshut erfasst worden.Etwa 14 Kilometer vom Unglücksort Rickenbach entfernt wurden in Dogern im Kreis Waldshut in der Nacht zum Mittwoch Spitzengeschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zwischen 2 Uhr und 3 Uhr war es einem Meteorologen zufolge besonders heftig. Etwas weiter entfernt wurde im schweizerischen Salen-Reutenen mit 133 Kilometern pro Stunde Orkanstärke gemessen. „Gebietsweise könnten die Windstärken sogar noch höher gewesen sein“, erklärte der Meteorologe. In der Region waren viele Bäume umgestürzt und hatten zum Teil parkende Autos beschädigt. Häuser wurden durch herumfliegende Dachziegel beschädigt. Auch im Bereich des Zugverkehrs auf der Hochrheinstrecke waren die Auswirkungen des Unwetters spürbar.