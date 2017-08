So war's beim... Trottoirfest, das auch bei der 50. Auflage wieder zahlreiche Menschen zusammenbrachte. 17 Vereine engagierten sich und auf zwei Bühnen gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Das Trottoirfest begleitet die Stadt schon mehr als die Hälfte ihrer Geschichte, da war die Vorfreude bei Organisatoren und Freunden des Straßenfests im Vorfeld auf das 50. Jubiläum besonders groß. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Mit großem Engagement brachten sich 17 Vereine auf der Alten Landstraße und dem Friedrichplatz ein und auf zwei Bühnen gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Das Musikprogramm

Am Freitagabend heizten The Voice X auf dem Friedrichplatz der Menge ein, während die Blaskapelle d‘Freneberger auf der kleineren Bühne in der Alten Landstraße stimmungsvoll aufspielte. Über das Wochenende verteilten sich Auftritte von The Walkers, Wälderwahn und der Chio Maico Band. Das musikalische Highlight für viele Festbesucher war der Auftritt der Joe Martin Band am Samstagabend, der mit Tanzeinlagen der Schweizer Cheerdance-Formation Eurodancers und Auftritten des Rheinfelders Gerd Lustig ergänzt wurde. Wo sich nur ein bisschen Platz dafür fand, wurde sofort getanzt.

Die Marinettes

Neben dem Musikprogramm und dem vielfältigen Speiseangebot gehörten auch Autoscooter, Pfeil-Wurf und die Schießbude zum Unterhaltungsangebot. Das traditionelle Kasperletheater, das im vergangenen Jahr ausgefallen war, ließen die Gambrinus Wiibly wieder aufleben, mit dem an das Trottoirfest angepassten Stück „Kasperle und der Schupfnudeldieb“. Das langerwartete Ereignis im Jubiläumsjahr war aber der Auftritt der Marinettes de Fécamp, die vor mehr als 30 Jahren das erste Mal ihre Rollschuh-Show in Rheinfelden aufgeführt hatten. Schnelle Formationsfahrten, gewagte Kunststücke und Pyramiden aus mehreren Rollschuhläuferinnen begeisterten unzählige Zuschauer in der Friedrichstraße.

Das internationale Flair

Neben Fécamp waren auch die Partnerstädte Neumarkt, Mouscron und Vale of Glamorgan wieder mit eigenen Ständen vertreten, wo landestypische Spezialitäten wie Waffeln, Crêpes oder Cider offeriert wurden. „Wir haben Speck, Würste und in Wein getauchten Lagrein-Käse. Die größte Spezialität sind wir aber selbst“, meinte der Neumarkter Martin Robatscher und sein Südtiroler Landsmann Martin Bertignoll erzählte, dass sein Großvater auf dem ersten Trottoirfest gewesen war, jahrelang sein Vater kam und er auch schon seit 25 Jahren nach Rheinfelden kommt. In der aktuellen dritten Stand-Besetzung, die sich „Gehsteig Trupp“ nennt, kamen sie im zehnten Jahr.

Die Besucher

„Das Sauerkraut-Essen bei den Latschari ist Pflicht“, erzählte Rosi Müller, die bei den Neumarktern mit Karla Dietrich ein Glas Wein genoss. Müller wohnt seit 1961 in der Stadt und hat seither kaum ein Fest verpasst. Dietrich, die seit 27 Jahren in Rheinfelden lebt, ergänzte: „Bei den Neumarktern und den Latschari fühle ich mich sauwohl.“ Erich Blatter hat vermutlich kein Trottoirfest verpasst. Früher hatte er aktiv beim Standaufbau oder beim Fest geholfen, heute genießt er lieber ein gutes Mittagessen, ein Glas Wein oder das Musikangebot. Und Melanie Bendig erklärte, dass sie nachmittags mit ihrer Tochter Lioba das Kasperletheater besucht, aber der Samstagabend für den Festbesuch mit Freunden reserviert ist.

Die Vereine

Gründungsverein des Trottoirfest ist der KSV Rheinfelden, der schon am Freitag 400 halbe Güggele verkaufen konnte, wie Vorstand Uwe Lippert berichtete. Pro Schicht sorgen circa 20 Helfer für einen runden Ablauf in der Küche und dem fast 300 Mann fassenden Festzelt. „Ich komme von Mittwoch bis Montag praktisch nicht mehr aus dem Zelt raus“, so Lippert. Marco Peters, Vorstand der Höllhooge-Bruet, erzählte, dass erfahrungsgemäß zehn bis 15 Bierfässer à 50 Liter und Weizenfässer à 30 Liter an einem Abend geleert werden. Diesmal hatte die Clique mehr bestellt, da sie zum Jubiläum aus einem etwa 14 Meter langen Bierbrunnen, der über fünf Zapfstationen mit je zwei Hähnen verfügt, heraus bedienten.

Die Organisatoren

Thomas Schmiederer und Bruno Dürrholder vom Trottoirfestverein sind mit dem Verlauf des Jubiläumsfestes voll zufrieden. Sie sind sich einige, dass der Auftritt der Marinettes das Highlight des Jubiläums war. „Das war in der Bevölkerung immer so gut angekommen“, erklärte Schmiederer. „Der Auftritt soll ein Dankeschön an die Bevölkerung sein, dass sie uns 50 Jahre immer unterstützt hat.“ Auch zum Friedrichplatz hat er nur gutes Feedback bekommen.