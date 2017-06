In der Nacht auf Samstag besprühten unbekannte Täter den kompletten Nordeingang des Rathauses am Kirchplatz mit politisch motivieren Graffitis und Parolen.

Die Schmierereien stehen im Zusammenhang mit der Wahlkampfveranstaltung der AfD am Samstag in Rheinfelden.



Durch die Schmierereien wurde laut Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro angerichtet.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07623/74040.