Rheinfelden Mit Video: Kurzes, aber heftiges Gewitter fegt über Rheinfelden und die Region

Steht Muttertag oder Weihnachten vor der Tür? Diese Frage war beim Anblick der Hagelkörner, die am Freitagnachmittag das Gewitter mit sich brachte, nicht so einfach zu beantworten.

Nach einem freundlichen Freitagvormittag, an dem sich aber bereits eine drückende Gewitterschwüle über die Stadt gelegt hatte, zog sich am Mittag plötzlich in Rheinfelden der Himmel zu und es fing an zu blitzen und zu donnern.Kurz, aber heftig war dann das Gewitter, das über die Stadt und weite Teile des Landkreises Lörrach fegte. Innerhalb weniger Sekunden folgte auf den Starkregen kleine, weiße Hagelkörner.Unser Wetterexperte Helmut Kohler aus Schwörstadt hat an seinen Wetterstationen folgende Werte gemessen:7,6 l/m² in 10 Minuten mit Hagel bis 5mm,15,2 l/m² in 10 Minuten, in 15 Minuten 18,2 l/m² mit HagelSo hat die Redaktion das Unwetter vor der Geschäftsstelle in der Kapuzinerstraße in Rheinfelden erlebt.

Und so zog das Gewitter in Schopfheim auf.

In Karsau bedeckten Hagelkörner den kompletten Boden.Was für ein Ladung Regen im Kapfbühl bei Sabine Scarpa!