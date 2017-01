Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden im Bürgersaal trotzen die Stadtoberhäupter der Schwarzmalerei und sehen beide positiv in die Zukunft.

Es hätte ein Abend der Schwarzmalerei werden können. Nicht nur, dass der gemeinsame Neujahrsempfang der beiden Städte Rheinfelden diesmal auf einen Freitag, den 13. fiel, war der Rückblick auf das Weltgeschehen im Jahr 2016 außerdem von Schreckensmeldungen geprägt: Terrorismus, IS, Krieg in Syrien, Amokläufe, Flüchtlingsschicksale, Hungersnöte und Umweltkatastrophen bestimmten die Schlagzeilen im vergangenen Jahr. "Ist die Welt gar auf der Kippe?", fragte Stadtammann Franco Mazzi die zahlreichen Gäste des Neujahrsempfangs im badischen Bürgersaal.

"Nein, eigentlich ist die Weltlage so positiv wie noch nie", fuhr Mazzi fort und erklärte den interessierten Zuhörern wieso: Noch nie waren so viele Menschen auf der Welt frei, lebten im Wohlstand und erreichten ein hohes Alter. Der Stadtammann forderte die deshalb Bürger auf: "Seien wir optimistisch!" Beide Stadtoberhäupter kritisierten in ihren jeweiligen Ansprachen, dass in den sozialen Netzwerken Schreckensnachrichten und sogar falsche Informationen nahezu im Minutentakt verbreitet werden. "Politik wird nicht mehr in den Parlamenten und Ratssälen gemacht, sondern in den sozialen Netzwerken und dies gleich global", bedauerte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Das badische Stadtoberhaupt setze genau wie sein Schweizer Amtskollege auf überlegtes Handeln und bewährte Strukturen. "Auch wenn das nicht gerade social-media-spektakulär ist", sagte Eberhardt.

Bereits zum 18. Mal veranstalteten die beiden Städte Rheinfelden einen gemeinsamen Empfang zu Jahresbeginn. Er findet abwechselnd im Badischen und Schweizerischen statt. Diesmal begrüßten Eberhardt und Mazzi nördlich des Rheins Vertreter aus Kommunal-, Kreis-, Kantons- und Landespolitik, Wirtschaft, Vereinsleben, Schulen, Verwaltung sowie Bewohner der beiden Rheinfelden. Vor dem offiziellen Teil ließen es sich die Gastgeber nicht nehmen, jedem die Hand zu schütteln. Da der grenzüberschreitende Neujahrsempfang in Rheinfelden einzigartig ist, besuchte ein Kamerateam des regionalen Fernsehsenders Tele Basel die Veranstaltung, um die Stadtoberhäupter und Gäste zu interviewen.

Auch in diesem Jahr setzen die beiden Städte auf Zusammenarbeit. Besondere Bedeutung wird ein Verkehrskongress am Hochrhein haben, den beide Rheinfelden angestoßen hatten. Dort soll unter anderem über eine mögliche weitere Brücke über den Rhein diskutiert werden. "Wir müssen heute vordenken, was in zehn bis 15 Jahren – optimistisch betrachtet – umgesetzt werden kann", sagte Klaus Eberhardt in seinem Ausblick und betonte, dass die Aufstellung eines gemeinsamen Verkehrskonzepts sicherlich keine leichte Aufgabe sei. Zum Abschluss seiner Rede nutzte der OB die Gelegenheit, all den Menschen zu danken, "die mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz im Sozialen, im kirchlichen und wohltätigen Bereich, in der Sicherheit, in Kultur, im Sport und im gemeinsamen Miteinander ihre Unterstützung einbringen".

Für Schwung beim Neujahrsempfang sorgte die New Redhouse Jazzgang unter der Leitung von Eckhart Hanser. "Aber nehmen Sie den Schwung nicht mit nach draußen beim Gehen", empfahl Eberhardt den Gästen angesichts des neuerlichen Schneefalls. Bevor es auf den hoffentlich unfallfreien Heimweg ging, gab es die Gelegenheit, sich beim Apéro und beim Buffet, das die Dinkelberger Landfrauen angerichtet hatten, auszutauschen und sich ein neues Jahr zu wünschen.