Rheinfelden Zwischen Leben und Tod: Theatergruppe Querfeldrhein spielt "Die Befristeten"

Mit dem Stück „Die Befristeten“ von Elias Canetti bringt die Theatergruppe „Querfeldrhein" schwere Kost auf die Bühne des Pfarreizentrums.

„Mutter, ich habe solche Angst“, sagt der Junge, der wissen will, wie lange seine Mutter leben wird. „Du bekommst noch mehr als hundert Gute-Nacht-Küsse von mir“, tröstet sie ihn. Diese Szene stammt aus dem Stück „Die Befristeten“ von Elias Canetti, das die Rheinfelder VHS-Theatergruppe „Querfeldrhein“ am Wochenende an drei Abenden im Pfarreizentrum St. Josef aufgeführt hat. Kein leichter Stoff, sondern ein schwieriges Stück, das sich Regisseur Thomas Schmidt und sein Ensemble vorgenommen haben.

Die Zuschauer sehen eine fiktive Gesellschaft der Zukunft, in der jeder sein genaues Sterbedatum kennt, aber sein Alter nicht preisgeben darf. Dies muss ein Geheimnis bleiben. Alle Menschen tragen eine Kapsel, in der Geburts- und Todeszeit verborgen sind, und werden nach der Anzahl ihrer Jahre genannt. Spannung und Dramatik kommt in diese Gesellschafts-Vision, als einer gegen das System aufbegehrt und nachforscht, was es mit den geheimnisvollen Kapseln und der festgelegten Lebensdauer auf sich hat.

Thomas Schmidt inszeniert dieses Stück des Nobelpreisträgers Canetti in einer dichten Folge von kurzen Szenen, in denen die Akteure in immer neuen Begegnungen und Dialogen zu erleben sind. Stapel von Kartons werden in offenen Umbauten als mobile Elemente hin und her geschoben, aufgetürmt oder als Sitzbänke arrangiert – ein geschickter Einfall, um das Spiel im Fluss zu halten. Die Amateur-Schauspielgruppe schafft es, diese wesentlichen philosophischen Fragen über das Leben und den Tod, die in diesem Stück anklingen, eindrücklich im Spiel und überzeugend in den Figuren rüber zu bringen.

In der Hauptrolle beeindruckt Matthias Lentz als wissbegieriger „Fünfzig“, der beharrlich nachbohrt, den mächtigen Kapselan mit unbequemen Fragen löchert, Zweifel am System schürt und aufrührerische Reden führt. Glaubhaft als Autoritätsperson verkörpert Hans Krusche den Kapselan, den akkuraten Wächter über Ordnung und Gesetz. Sympathisch und nachvollziehbar in den Reaktionen spielt Rüdiger Fleck den Freund des Rebellen Fünfzig, der erst noch skeptisch und abwägend reagiert.

Auch die weiteren Darstellerinnen und Darsteller, die teils mehrere Rollen spielen, zeigen die ganze Palette menschlicher Gefühle im Wissen um den Zeitpunkt des Todes. Marianne Grundler drückt als überlastete Frau bei der Arbeit Angst, Verzweiflung und Furcht vor dem letzten Augenblick aus, während Sabine Tomczak als ihre überhebliche Kollegin mit spitzem Ton auf die Wahrung des Alters-Geheimnisses pocht. Die Darsteller zeigen die ganze Palette menschlicher Gefühle im Wissen um den Zeitpunkt des Todes. Anrührend und voller Warmherzigkeit spielt Ingeborg Königsfeld die Großmutter, die in einem bewegenden Gespräch mit ihrem Enkel (burschikos und aufgeweckt in dieser Hosenrolle: Sylvia Braun) von alten Zeiten erzählt. Als junge Mutter beim Begräbnis ihres Kindes hat Anja Braekow eine aufwühlende Szene. Emotional geht es auch in verschiedenen Paar-Beziehungen zu. Maria Kannen-Schmidt vermittelt überzeugend die traurigen Empfindungen einer Frau, die ihren Geliebten (Peter Bretscher) verlassen muss, weil ihr letzter „Augenblick“ kurz bevorsteht.

Bei allem Ernst des Themas gibt es zwischendurch auflockernde, ja sogar erheiternde Szenen. Etwa, wenn Susanne Ammann und Maria Kannen-Schmidt als munteres Damen-Duo über die Vorteile und Nachteile von kurzen und langen Ehen disputieren und im Publikum nach Kandidaten Ausschau halten. Lebhaft gespielt ist auch die Szene, in der Hauptdarsteller Lentz zwei alten Frauen mit Namen 92 und 96 (trefflich in Mimik und Gestik dargestellt von Ingeborg Königsfeld und Marianne Grundler) ihre streng gehüteten Kapseln abluchst. Als er die ominösen Kapseln öffnet, macht er eine ungeheuerliche Entdeckung.

Das Ensemble tritt auch mal als kommentierender „Chor“ in Erscheinung. Man hört von der tobenden Menge und den Rufen „Weg mit den Kapseln!“. Im Schlussbild sind alle Akteure versammelt als Menschen, die vom Joch des Systems befreit sind. Der anerkennende Beifall der Zuschauer belohnte die „Querfeldrhein“-Gruppe für den Mut, so einen nachdenkenswerten Theaterstoff auf die Bühne zu bringen.

