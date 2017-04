Rheinfelden Zwergencafé im Rheinfelder Kindergarten St. Josef mit positiver Resonanz

Es ist ein offener Treff für Mütter und Väter, die einfach nur Abwechslung von ihrem Alltag oder Kontakt zu anderen Eltern suchen: Das Angebot des Zwergencafés wird von den Eltern und den Kindern gerne angenommen.

Rheinfelden - Zum zweiten Mal hatte der Kindergarten St. Josef seine Pforten zum Zwergencafé geöffnet. Bei Spiel und Gesang mit den Kindern und einem leckeren Frühstück konnten sich auch die Eltern besser kennenlernen. „Aram sam sam, aram sam sam“, singt Daniela Kollenyi mit den Müttern und ihren Kindern beim monatlichen Zwergencafé im katholischen Kindergarten St. Josef. Das Zwergencafé ist ein offener Treff für Mütter und Väter, die einfach nur Abwechslung von ihrem Alltag oder Kontakt zu anderen Eltern suchen, vielleicht sogar neue Freundschaften schließen möchten. „Es können alle Eltern kommen, mit oder ohne Kind“, erklärt Kollenyi, die das Treffen leitet. „Das Zwergencafé ist eine Plattform zum Austausch und Kennenlernen.“ Erst vor kurzem ist Tuba Rakovic aus Freiburg nach Oberrheinfelden gezogen. Ihr vierjähriger Sohn hat schon einen Platz im städtischen Kindergarten Kunterbunt, ihre zweieinhalbjährige Tochter kann erst ab September betreut werden. „Deswegen ist dieses Angebot für uns super geeignet, dass wir neue Leute kennen lernen und Freundschaften schließen können“, meint Rakovic.

Anna Valva, die im Stadtgebiet wohnt, geht mit ihrem Sohn Nico (19 Monate) auch regelmäßig ins Familienzentrum, wo im wöchentlichen Turnus Babycafé und Zwergencafé angeboten werden.

Das Zwergencafé im Josefkindergarten ist ein weiteres Angebot, dass durch Mittel des Projekts Kita+ vom Landratsamt Lörrach finanziert wird. Mit Kita+ werden Kindergärten in zentrale Anlauf- und Beratungsstellen für Eltern weiterentwickelt. In Rheinfelden nimmt der Kindergarten St. Josef bei dem Projekt eine Vorreiterrolle ein und hat mit verschiedenen Kooperationspartner schon zahlreiche Angebote für Eltern realisiert, wie den Kurs „Mama lernt Deutsch im Kindergarten“, mit der Volkshochschule, eine monatliche Sprechstunde des Sozialen Dienstes (Jugendamt) oder eine monatliche Sprechstunde der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, die parallel zum Zwergencafé stattfindet. Das Zwergencafé findet in Kooperation mit dem Familienzentrum statt, von wo auch Kollenyi kommt. Das Eltern wie Kinder von solchen Angeboten ohne Voranmeldung oder Kurszwang profitieren, ist sich Kollenyi sicher. Eltern haben alle ähnliche Themen wie Ernährung, Kinderärzte, Fragen zum Stillen oder zur Erziehung, wo oft der Austausch untereinander hilft, und die Kinder profitieren vom Kontakt mit anderen Kindern, etwas kleinere lernen durch das Nachahmen älterer Kinder oder auch soziales Lernen findet statt. Extra aus Eichsel ist Carmen Fibi mit ihren Kindern Layli (5 Monate) und Safiya (zweieinhalb Jahre) gekommen. „Wir sind seit Dezember neu hinzugezogen und ins Familienzentrum gekommen, um Kontakt zu finden. Dort sind wir nett aufgenommen worden“, sagt Fibi. Das neue Angebot im Josefkindergarten wollte sie daher auch ausprobieren. „Safiya war begeistert, als ich ihr gesagt habe, dass wir heute wieder zu den Kindern fahren.“ Bei Kaffee und Brezel haben aber auch die Mütter Abwechslung und Spaß.

Das Zwergencafé im katholischen Kindergarten St. Josef findet am 18. Mai, 29. Juni und 20. Juli immer vom 9 bis 11 Uhr statt.