Rheinfelden Zweite Rheinfelder Kulturnacht lockt am 12. Mai mit vielfältigem Programm

Die zweite Kulturnacht der beiden Städte Rheinfelden verdient sich, noch bevor der erste Ton erklingt und die eine Szene auf der Bühne spielt, schon Vorschusslorbeeren.

Kulturamtsleiter Claudius Beck und seine Kollegin Sina Gubser aus der Schweizer Nachbarstadt haben diese Woche ein dickes Programm für Freitag, 12. Mai, vorgelegt. Von 18 bis 1 Uhr früh erhalten lokale Kunstschaffende und Vereine auf Plätzen und in öffentlichen Räumen 28 Plattformen, um die Besucher in allen Genres mit ihrem Können zu unterhalten.

Bürgermeisterin Diana Stöcker, zuständig für städtische Kultur, und ihre Schweizer Kollegin Bea Bieber äußerten sich bei der Programmvorstellung voll des Lobes über das Riesenangebot und die Vielfalt der Akteure, die gemeinnützig agieren und die logistische Herausforderung alles gut zu platzieren. Geschätzt wird an der in jeder Beziehung aufwändigen Großveranstaltung, dass die Vereine und Ensembles aller Art eine Möglichkeit erhalten, öffentlich zu zeigen, was sie leisten. Umgekehrt steht die Kulturnacht bei den Veranstaltern auch deshalb hoch im Kurs, weil sie Besucher mit den Akteuren in Kontakt bringt mit lebendiger Werbung, um zum Mitmachen zu animieren.

Nach drei Jahren Pause wartet die Kulturnacht mit einigen neuen Namen auf, aber es gibt auch ein Wiedersehen mit bekannten Interpreten, die mit neuem Programm auftreten. Vier Musikvereine, fünf Gesangvereine und 17 Musikschulensembles, die damit aus Sicht von Claudius Beck das „hohe Engagement“ der Einrichtung unter Beweis stellen, drei Klassik-Ensembles und 18 Bands bestreiten die musikalischen Parts. Dazu kommen vier Schauspielgruppen und fünf weitere Akteure, fünf Ausstellungsmacher, zwei Ballettgruppen und zwei Geschichtsvereine. Außerdem docken das Tutti-Kiesi und der Spielplatz Schwedenstraße mit Beiträgen an und erstmals ist auch Kino innen und außen angesagt.

Außen spielt der Verein Stadtkino bei Dunkelheit auf der Hauswand Hebelstraße Kurzfilme und das Kino Rheinflimmern nach 23 Uhr drei aktuelle Musikfilme in vier Sälen gleichzeitig. Sie sind der einzige Beitrag, für den Zuschauer etwas zahlen, alle anderen Aufführungen sind kostenlos.

Kostenloser Zubringerbus

Das gilt auch für den Zubringerbus. Dessen Route wurde verkürzt auf die Strecke Innenstadt bis Rheinbrücke, auf Schweizer Seite liegen die Veranstaltungsorte eng beieinander, sodass Busfahren entfällt. Damit die Besucher dieses Gratisvergnügen in seiner ganzen Bandbreite genießen können, langen die kommunalen Veranstalter tief in die Tasche. Für das Kulturamt auf badischer Seite rechnet Claudius Beck mit Kosten von 30.000 Euro für die Infrastruktur mit Bühnen und Technik, Gema und Künstlersozialkasse. Bei der zweiten Veranstaltung wird ohne Mittel aus dem Interreg-Programm aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Die Schweizer Seite, die wegen zahlreicher anderer Großveranstaltungen in diesem Jahr mit einem kleineren Programm in Erscheinung treten, rechnet mit bis zu 17.000 Euro Kosten. Diese Woche kommt der Flyer mit der gesamten Übersicht über die Teilnehmer und die Auftrittsorte aus dem Druck: Erkennungszeichen der Mond, dieses Mal mit roter Leuchtschrift Kulturnacht. Das Heft umfasst einen Zeit- und Übersichtsplan über Shows und Konzerte und die Route mit Startplätzen für den Kulturnachtbus, damit sich die Besucher schon im Vorfeld Gedanken machen können, was sie am 12. Mai auf keinen Fall versäumen wollen.

Bürgermeisterin Diana Stöcker hat sich für die lange Nacht rechtzeitig mobilisiert und ein E-Bike reserviert, um mit dem „Mut zur Lücke“, wie sie sagt, auf beiden Seiten des Rheins gut unterwegs zu sein.

Das Programm