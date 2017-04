Rheinfelden Zweibeiner gewinnen dieses Jahr Karsauer Eierlauf

Osteraktion findet trotz mäßigem Wetter guten Zuspruch. Veranstalter suchen neue Organisatoren.

Karsau – Paul Tarnowski ist sich sicher, dass es an den älteren Pferden liegt, dass die Reiter dieses Jahr den Karsauer Eierlauf am Ostermontag nicht gewannen. Die meisten Eier sammelte die Herrenmannschaft ein und die rußgeschwärzten Schiedsrichter hatten einiges zu tun. Tatsächlich ist Marie Bleis Nella bereits zehn Jahre, Isabell Beckers Polly sogar 18 Jahre alt. Die Reiterinnen, mit 17 und 21 Jahren für menschliche Verhältnisse um einiges jünger.

Tarnowski war bis März für viele Jahre Präsident des Fördervereins und moderierte auch dieses Jahr den Eierlauf. Der Handballclub Karsau stellte heuer beide Läufermannschaften: zum einen die „Damenmannschaft“, der neben Helen Eschbach, Elena Macke, Julia Lützelschwab und Nadine Schulz auch Patrick Tarnowski und Michael Schweikert angehörten, sowie die Herrenmannschaft mit Lukas Fischer, Moritz Wieber, Patrick Schley, Julian Macke, Jannik Macke und Lukas Tarnowski. Die Männer gewannen mit einem klaren Vorsprung von 70 Eiern von 100, die am Schluss im Korb lagen. Die Damen kamen auf 53 Eier. Theoretisch müssen beide Mannschaften einfach nur auf ihrer Bahn aus Sägemehl je 100 Eier Stück für Stück in den Korb am andern Ende bringen.

Aber die Zuschauer klauten Eier; oder die Läufer versuchten es mit Werfen statt Laufen – was nicht jedes rohe Ei überlebte, wenn mit Eddi Brugger und Kermit Müller auch extra zwei Fänger „eingestellt“ worden waren. Oder die Läufer versuchten zu schummeln und nahmen mehr als ein Ei pro Lauf in die Hand: Dann konnte es passieren, dass ihnen die Kaminfeger die „illegalen“ Eier aus der Hand schlugen und diese zu Bruch gingen. Die Kaminfeger, Veteran Martin Nann sowie Jan Strobel, Lars Zitterbart und Prisca Eschbach, hatten dieses Jahr viel zu tun: Tarnowski freute sich über die „vielen schwarzen Gesichter“.

Die rußgefärbten Schiedsrichter überwachten nicht nur die Fairness der Läufer sondern versuchten auch, die rund 150 Zuschauer am Eierklau zu hindern. Die zwei Reiterinnen indes mussten auf einer zehn Kilometer langen Strecke Richtung Friedhof und Saatschule zusammen zehn Eier einsammeln, die die Organisatoren zuvor in Bäume gehängt hatten. Rund zwölf Jahre – wie lange genau der Förderverein des Ponyhofs den Eierlauf schon organisiert, weiß niemand im Verein. Tarnowski ist bemüht, fürs kommende Jahr einen neuen Verein zu finden.