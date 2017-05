Rheinfelden Zwei junge Männer haben Lust auf Süßes und werden nun von der Polizei gesucht

Zwei noch unbekannte junge Männer haben nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen, um 1.45 Uhr, einen Süßigkeitenautomaten am Bahnhof Rheinfelden aufgebrochen.

Aus dem Automaten entwendeten die beiden Männer Süßigkeiten. Die Täter wurden beobachtet, als die verständigte Polizeistreife eintraf, waren sie aber verschwunden.

Die beiden waren nach Angaben eines Zeugen zwischen 18 und 22 Jahre alt, mindestens einer trug ein weißes T-Shirt und eine lange Hose.

Die weitere Sachbearbeitung wurde durch die Bundespolizei Weil am Rhein übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizei Weil am Rhein, Telefon 07628/80590, in Verbindung zu setzen.