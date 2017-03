Rheinfelden Zwei Verletzte bei schwerem Unfall: Kreisstraße zwischen Minseln und Adelhausen gesperrt

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Minseln und Adelhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei gab es zwei Verletzte und etwa 35000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher war alkoholisiert.

Um 6.15 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Honda bergwärts in Richtung Maulburg/Adelhausen. In einer langgezogenen Kurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden B-Klasse Mercedes.Dieser wurde nach dem Zusammenprall von der Straße geschleudert und kam in einem Acker zum Stillstand. Der Honda drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen.Beide Fahrer wurden verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand vermutlich Totalschaden.Der Honda-Fahrer war alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.Die Kreisstraße zwischen Adelhausen und Minseln war etwa 1,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben der Polizei waren ein Notarzt und zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz.