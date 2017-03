Rheinfelden Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in Gaststätte

Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in Gaststätte

Am Samstagabend kam es in einer Gaststätte im Grendelmattweg nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 22.30 Uhr hielt sich ein 33-jähriger, alkoholisierter Mann in der Gaststätte auf und belästigte Gäste und pöbelte Kellner an. Aufgrund dieses Verhaltens wurde er von einem 24-Jährigen mehrfach aufgefordert, die Gaststätte zu verlassen.Er kam der Aufforderung nicht nach und griff den jungen Mann an. Ein weiterer Gast kam dem 24-Jährigen zu Hilfe und gemeinsam brachten sie den Aggressor ins Freie.Dort ging der streitsüchtige Mann erneut auf den 24-Jährigen los und schlug ihm ins Gesicht. Der Angegriffene schlug zurück, wodurch der 33-Jährige eine Platzwunde erlitt, die im Krankenhaus genäht wurde.Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.