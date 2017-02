Rheinfelden Zwei Personen bei Unfall auf der Mouscron-Allee verletzt - Augenzeugen gesucht

Zu einem Unfall am Mittwochmittag auf der Kreuzung Mouscron-Allee/Eichbergstraße sucht die Polizei Zeugen.

Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Audi, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden von etwa 8000 Euro entstand.Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Audi die Mouscronallee in Richtung Nollinger Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Eichbergstraße abbiegen. Als er dabei sein Auto auf der Kreuzung anhielt, fuhr ihm ein nachfolgender 42-jähriger Mann mit seinem Audi A4 ins Heck, da dieser davon ausging, dass der vor ihm fahrende Audi abbiegt.Durch den Unfall wurden der 62-jährige Audi-Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi A4 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.Da der Unfallhergang unklar ist und die Beteiligten unterschiedliche Angaben machen, sucht die Polizei nach Zeugen.Insbesondere wird eine Frau gesucht, die ein Gespräch zwischen dem 62-Jährigen Audi-Fahrer und einem Sanitäter mitgehört hat, in dem es um den Gesundheitszustand der Beifahrerin ging.Die Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden (07623/74040).