Rheinfelden Zwei Krankenhausseelsorger im Interview: "Es geht keineswegs nur traurig zu"

Interview mit Pastoralmitarbeiterin Dorothea Flaig und Pfarrer Jörg Hinderer über den Alltag in der Krankenhausseelsorge in Rheinfelden.

Wer im Krankenhaus liegt, hat ein gesundheitliches Problem und braucht einen Arzt, wie kann da ein Seelsorger helfen?

Flaig: In der Begegnung mit dem Menschen, er steht im Vordergrund und nicht die Krankheit. Der Zeitfaktor ist dabei wichtig, weil er in allen Krankenhäusern Mangelware ist.

Was erwarten die Patienten von Ihrem Besuch?

Flaig: Oft sind sie überrascht, haben keine Erwartungen, schließlich haben sie mich nicht erwartet, sie haben nicht um einen Besuch gebeten. Wenn sie hören, dass ich Zeit habe, nehmen sie das dankbar an. Anders ist es, wenn ich als Seelsorger gerufen werde, dann besteht oft das Bedürfnis, sich auf spiritueller Ebene austauschen zu können.

Hinderer: Im Gespräch mit mir ist die Erwartung da, Dinge sagen zu können, die sonst kaum ihren Platz finden. Der Patient weiß zu schätzen, dass ich jemand bin, der Schweigepflicht hat und ihm zugleich nicht so nahe steht. Das macht etwas aus. Es kommen existentielle Fragen vor, in dem Vertrauen, dass ich es aushalte und mittrage durch mein Amt und meinen Glauben.

Wie wichtig ist es dabei, dass Sie als Seelsorger in der Lebensmitte stehen?

Hinderer: Die Lebenserfahrung hilft. Doch Lebenserfahrung allein reicht natürlich nicht. Meine seelsorgerliche Ausbildung hat mich gut vorbereitet und in meiner Zeit in der Erwachsenenbildung habe ich mich pastoralpsychologisch fortgebildet.

Besuchen Sie alle Patienten oder nur die darum bitten?

Hinder und Flaig: Weder noch.

Flaig: Ich gehe in die Stationszimmer zu Pflegenden und Ärzten und spreche mich mit ihnen ab, wen ich besuchen könnte. Ich vergewissere mich am Bett, ob es gewünscht wird, dass ich komme. Es kommt weniger vor, dass Patienten von sich aus nach dem Seelsorger fragen.

Hinderer: Ich habe das gleiche Vorgehen, ich besuche ebenfalls gezielt. Die Patienten sind meist erfreut und dankbar, ich habe aber auch schon mal erlebt, dass ich weggeschickt wurde. Ich gehe zu Muslimen, Christen und Atheisten gleichermaßen, existentielle Fragen haben sie alle. Ob eine explizit christliche Botschaft angebracht ist oder nicht, versuche ich sehr sensibel herauszuspüren.

Wie unterscheidet sich der Umgang mit Kranken von dem mit Gesunden?

Flaig: Für mich herrscht im Gespräch mit Patienten eine Dichte an menschlicher Erfahrung, die es außerhalb des Krankenhauses nicht in dieser Komprimiertheit gibt. Hier kommt man schneller auf den Punkt, es wird alles klarer, um das Wesentliche zu sehen: Wo komme ich her, wo gehe ich hin, was sind meine Hoffnungen und meine Ängste.

Das ist auch für Sie fordernd.

Flaig: Ich kann es gut haben. Es ist nichts, was mich schlaucht.

Hinderer: Wenn ich ein herausforderndes Gespräch geführt habe, gehe ich nicht gleich in das nächste Zimmer und das nächste Gespräch, sondern gönne mir eine Pause auf der Terrasse oder im Raum der Stille.

Flaig: Das kann ich nur unterstreichen.

Worum drehen sich Gespräche?

Hinderer: Auf den ersten Blick geht es um Krankheit und Tod, aber alle Lebensthemen sind darin verwoben, von Beziehungsproblemen mit dem Ehepartner oder der Tochter bis zur finanziellen Sorgen, von persönlich empfundener Schuld bis zu enttäuschten Hoffnungen. Dabei geht es mir nicht darum, dem Patienten wider aller Wahrscheinlichkeit Hoffnung zu machen, sondern da zu sein und die Situation auszuhalten. Ich gehe häufig aus schwierigen Gesprächen erfüllt heraus.

Flaig: Die Menschen haben viel Zeit, um hier über ihr Leben nachzudenken. Wenn sie erfahren, dass ihnen Begegnung zuteil wird, können sie sich auch selbst begegnen. Das versuche ich im Gespräch zu ermöglichen. Ich habe dazu eine dreijährige Ausbildung gemacht, die war mir sehr hilfreich.

Der Patient steht im Mittelpunkt, sind Sie auch für deren Angehörige da?

Hinderer: Das ist sogar ein wesentlicher Teil unserer Seelsorgearbeit. Schließlich sind wir nicht Patientenseelsorger, sondern haben das ganze System Krankenhaus im Blick: Patienten, Angehörige und auch das Personal.

Flaig: Die Angehörigen haben meist Angst um ihren kranken oder gar im

Sterben liegenden lieben Menschen. Auf den Tod zu blicken, fordert sehr heraus.

Hinderer: In Angehörigengesprächen ist auch mal zu hören: Ich schaffe es nicht mehr.

Ein Schwerpunkt in der Krankenhausseelsorge bildet die Onkologie. Was ist dort anders?

Flaig: Was die Patienten brauchen, signalisieren sie uns. Es wird miteinander besprochen, was für sie oder ihn wesentlich ist. Manche begleiten wir in ihrer Verzweiflung und den Ängsten und geben ihnen so viel Zeit dafür, wie sie wünschen.

Hinderer: Das können auch mal anderthalb Stunden sein. Wobei die Zeit nichts über die Qualität sagt. Da können auch fünf Minuten unheimlich wertvoll sein.

Flaig: Manchen Patienten sage ich, dass ich wieder zu ihnen komme. Dann ist es wichtig, dieses Versprechen einzuhalten, diese Verlässlichkeit muss sein.

Wie oft wird nach einem Abendmahl gefragt oder der Kommunion?

Hinderer: Katholischerseits häufiger. Wir überlegen auch, es aktiv anzubieten zu bestimmten Zeiten, da es insbesondere bei Evangelischen nicht so im Bewusstsein ist.

Flaig: Wenn ich spüre, dass jemand gläubig ist, informiere ich darüber. Aber die Krankensalbung darf nur ein Geistlicher machen, weil sie mit dem Sakrament der Beichte verbunden ist. Geht es um eine Segnung, die stärken soll, mache ich das gerne.

Was vermitteln Sie an Glauben, gibt es da konfessionelle Unterschiede?

Flaig: Je existenzieller die Themen sind, desto unwesentlicher wird die Konfession. Da geht es einfach um die Frage: Glaube ich an einen Gott.

Hinderer: Und kann mir mein Glaube eine Stütze sein? Ob dieser Glaube dann eine evangelische oder katholische Prägung hat, ist dann zweitrangig. Wir arbeiten stark ökumenisch.

Gibt es Patientenerlebnisse, die Ihnen Mut und Hoffnung machen und Vorfreude auf den nächsten Besuch?

Hinderer: Ja, Vorfreude empfinde ich oft, wenn ich weiß, dass ich erwartet werde oder ich jemanden erneut besuche. Viele Gespräche haben auch sehr humorvolle Akzente und wir lachen miteinander, es geht keineswegs nur traurig zu.

Flaig: Es gibt viele Besuche, die Freude machen. Wenn eine wirkliche Begegnung stattfindet, ist es ein Geben und Nehmen. Ich bekomme Vertrauen und Intimes geschenkt. Ich darf teilhaben an persönlichen Dingen. Deshalb würde ich mich nicht einseitig als die Gebende verstehen.

Hinderer: Dazu möchte ich ein Erlebnis erzählen. Mit einem Patienten gehe ich fast jedes Mal in den Raum der Stille, unsere Kapelle. Er fragte mich, was soll die Schale am Boden mit den vier Steinen darin? Für mich sind die Steine dort Symbol dafür, dass ich auch etwas, was mich belastet mit dem Stein ablegen und damit an Gott abgeben kann. Beim nächsten Gespräch hat er einen Stein dabei und überlegt, ob er ihn ablegen soll. Wenige Tage später lagen sechs Steine in der Schale. In unserem Ostergottesdienst werden wir passenderweise an das Grab von Jesu erinnern, von dem der Stein an Ostern weggerollt war. Und wir werden dazu diese Schale herumreichen, damit wer mag, einen Stein hineinlegen mag.

Wer kommt zu den wöchentlichen Gottesdiensten?

Flaig: Wir haben mit regelmäßigen Gottesdiensten aufgehört und feiern besonders an Ostern und Weihnachten und wenn gewünscht am Bett. Zu Ostern verteilen die grünen Damen Einladungen und der Caritas-Besuchsdienst hilft den Patienten, wenn sie zum Gottesdienst kommen wollen.

Hinderer: In vielen Krankenhäusern gibt es mittlerweile keine wöchentlichen Gottesdienste mehr. Das hängt auch mit der kurzen Verweildauer der Patienten zusammen, die oft schnell entlassen werden. Patienten, denen es wichtig ist, gucken oft die Gottesdienste im Fernsehen an, da mittlerweile jedes Zimmer einen Fernseher hat. (ibö)

