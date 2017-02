Rheinfelden Zugeparkte Rettungswege: Stadt will künftig härter bestrafen

Zugeparkte Rettungswege: Stadt will künftig härter bestrafen

Interview mit Ordnungsamtsleiter Dominic Rago über parkende Autos, die Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt versperren.

Herr Rago, im vergangenen Jahr haben Sie eine Testfahrt durch die Stadt gemacht, um zu prüfen, wie zugänglich die Straßen für Rettungsfahrzeuge sind. Was ist dabei aufgefallen?

Wir haben mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK alle Ortsteile, Nollingen, Warmbach und das Stadtgebiet befahren. Leider haben wir dabei festgestellt, dass die allgemeine Verkehrsmoral sehr zu wünschen übrig lässt. Gerade in den Wohngebieten wird von den Verkehrsteilnehmern durch rücksichtsloses Parkverhalten die Durchfahrt sehr beeinträchtigt. Im Ernstfall hätten die Rettungsfahrzeuge an vielen Stellen keine Chance gehabt, ans Ziel zu kommen, ohne dabei jetzt bestimmte Orte zu nennen. Das liegt oft auch an der Bequemlichkeit Einzelner, die keine paar Meter mehr laufen möchten als nötig. Gegenseitige Rücksichtnahme ist leider oft Fehlanzeige.

Was müssen Autofahrer beachten, wenn sie an einer Straße parken?

Wir haben bei unseren Kontrollfahrten einen Zettel an den Autos angebracht, die den Weg für die Rettungsfahrzeuge versperrt haben. Darauf stand der Hinweis, dass das Parkverhalten die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen nicht behindern darf. Das heißt konkret: Das Halten und Parken an unübersichtlichen und engen Stellen ist verboten. Außerdem muss mindestens eine Restbreite der Straße von 3,05 Metern bestehen bleiben.

Was passiert, wenn ein Rettungsfahrzeug wegen parkender Autos nicht zu seinem Ziel kommt?

Bei unserer Testfahrt haben wir von einer Verwarnung abgesehen. Künftig werden wir aber verstärkt kontrollieren und Verwarnungen erteilen und vor allem mehr Präsenz zeigen. Nicht nur in den Ortsteilen, sondern auch im Stadtgebiet und in der Fußgängerzone. Es ist rechtlich keine Neuigkeit, sondern nach Straßenverkehrsordnung klar geregelt, wie geparkt werden darf und wie nicht. Es handelt sich um ein Bundesgesetz.

Für das Ordnungsamt wurde eine dritte Stelle ausgeschrieben. Ist diese bereits besetzt?

Mit einer Personalstärke von 3,5 Stellen ist es uns künftig möglich, die jeweiligen Kontrollen kontinuierlich anzugehen. Die 3,5 Stellen beinhalten auch die derzeit ausgeschriebene Stelle. Die Bewerbungsfrist endet am heutigen Donnerstag, 2. Februar. Wir haben zehn Bewerbungen erhalten.

Zur Person

Dominic Rago stammt aus Wehr und ist seit Januar 2013 bei der Stadt Rheinfelden tätig. Zuvor war der 37-Jährige stellvertretender Amtsleiter des Ordnungsamtes Rheinfelden. Im Dezember 2014 hat ihn der Gemeinderat dann zum Amtsleiter des Ordnungsamtes gewählt.