Rheinfelden Züge haben am Hochrhein oft Verspätung, weil sie nicht ausweichen können

Züge haben am Hochrhein oft Verspätung, weil sie nicht ausweichen können

Zwar fallen die täglichen Verspätungen zwischen Waldshut und Basel nicht so deutlich auf wie die bauliche Katastrophe bei Rastatt, doch für die Pendler auf der Hochrheinbahn sind sie belastend. Wir gehen den Ursachen auf den Grund.

Die Verspätungen werden deshalb von den Regional- und Kommunalpolitikern so wenig beachtetet, weil inzwischen ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Vor allem die zur halben Stunde verkehrenden Regionalbahnen am Nachmittag, also jene, die zu den Minuten 23 ab Rheinfelden und 30 ab Wyhlen fahren sollten, sind betroffen.

Fünf Minuten Verspätung sind dabei noch fast harmlos. Ursache sind überwiegend massive Verspätungen, mit denen die Interregio-Express-Züge aus Ulm in Waldshut eintreffen. Vor allem auf der stark belasteten eingleisigen Bodensee-Gürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell fangen sich die eigentlich schnellen Triebwagen Verspätungen ein, weil es dort nur wenige Kreuzungsmöglichkeiten gibt.

Auf dem eingleisigen Abschnitt von Erzingen bis Waldshut kommt dann oftmals noch mehr Verspätung hinzu. Planmäßig fahren in Waldshut die Regionalbahnen vier Minuten nach den Eilzügen in Richtung Basel ab, kommen die aber zehn Minuten zu spät an, muss der Fahrdienstleiter entscheiden, ob die Regionalbahn wartet oder der Eilzug hinterher bummelt. Zumeist muss die Regionalbahn warten.

Zu wenige Überholgleise

Hier offenbart sich das eigentliche Dilemma. Als vor etwa 15 Jahren der damalige Bahnchef Hartmut Mehdorn den Börsengang für die Deutsche Bahn vorantreiben wollte, wurden wenig genutzte Gleise massiv ausgebaut. Dieser Gleisbeseitigung fielen die Überholmöglichkeiten zwischen Waldshut und Rheinfelden zum Opfer. Früher konnten Regionalbahnen in Murg und in Bad Säckingen wenige Minuten warten, bis auf dem Nebengleis ein schnellerer Zug überholte. Dafür gibt es heute keine Gleise mehr, selbst Bad Säckingen hat betrieblich nur noch einen Haltepunkt ohne Weichen.

Vor einigen Monaten startete das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes eine Pünktlichkeitsoffensive, doch in den Mitteilungen wurden bisher nur Remstalbahn, Filstalbahn, Frankenbahn, die Bodenseegürtelbahn, aber nicht die Hochrheinbahn erwähnt.

Am Rande der Unterzeichnung des Planungsvertrages zur Elektrifizierung der Hochrheinbahn am Mittwoch in Laufenburg teilte Ministerialdirektor Uwe Lahl vom Stuttgarter Verkehrsministerium mit, dass inzwischen diese Strecke bei den 14-tägigen Besprechungen ebenfalls beachtet werde. Zu erfahren war auch, dass zwar der Abschnitt Waldshut und Erzingen nicht durchgängig zweigleisig ausgebaut wird, aber auf jeden Fall eine weitere Kreuzungsmöglichkeit entsteht, um weitere Verspätungen zu vermeiden.

Triebwagen sind sehr störanfällig

Außerdem verursacht der technische Zustand der inzwischen rund 20 Jahre alten Triebwagen der Baureihe 611 oftmals Störungen, deshalb fordert das Land von der Deutschen Bahn endlich, ihre Werkstattkapazitäten zu sichern, um die Verfügbarkeit der Zuge zu verbessern. Kommunal- und Regionalpolitiker zwischen Waldshut und Lörrach verweisen immer wieder auf die Elektrifizierung, doch die wird kaum vor 2026 verwirklicht sein.

Sowohl Ulrich Höhler, Erster Landesbeamter im Landratsamt Lörrach, als auch der Waldshuter Landrat Martin Kistler sehen keine Möglichkeit, unmittelbar eine Verbesserung zu erwirken. Der für Dezember ankündigte Austausch der IRE-Triebzüge gegen die jüngere Baureihe 612 könnte mehr Betriebssicherheit bringen, aber auch dies ist wieder eine Zweitnutzung andernorts ausgemusterter Fahrzeuge. Bereits vor zwei Jahren erfolgte die Ablösung der störanfälligen Regionalbahntriebwagen 641 durch die neuere Baureihe 644, doch fällt in diesen Wochen wieder verstärkter Einsatz der alten Triebwagen auf, mitunter sogar in der Hauptverkehrszeit als Einzelfahrzeug.

Dass andere Strecken von Land und Deutscher Bahn als erheblich wichtiger eingeschätzt werden, zeigt die für 2018 angekündigte Elektrifizierung der Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen und der Strecke Neustadt – Donaueschingen. Auf der sogenannten östlichen Höllentalbahn fahren nur 18 Zugpaare pro Tag, zwischen Waldshut und Basel sind es 44.

Anderseits beweisen zahlreiche Strecken in dicht besiedelten Gebieten Deutschlands, dass mit Dieseltraktion zuverlässiger Verkehr gewährleistet werden kann. Nicht die Zugart entscheidet über Pünktlichkeit, sondern die vorhandenen Gleise. Für Kommunal- und Regionalpolitiker heißt dies, dass sie sich nicht mit der Elektrifizierung vertrösten lassen sollten, damit Pendler keine neun Jahre lang Verspätungen erdulden müssen.