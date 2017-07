Rheinfelden Zu wenig Kirchensteuer: Miete soll Geld in die Kasse der Petrusgemeinde spülen

Um die sinkenden Einnahmen aus der Kirchensteuer zu kompensieren, will die Petrusgemeinde Herten Räume für private Veranstaltungen zur Verfügung stellen.

Es ist nichts Neues, dass die Kirchengemeinden sparen und sich auf weniger Mitglieder und Geld einstellen müssen. Auch in der evangelischen Petrusgemeinde waren in der Gemeindeversammlung die langfristigen Maßnahmen gegen den demographischen Wandel bestimmendes Thema. Die Petrusgemeinde in Herten ist mit 1079 Mitgliedern die kleinste der vier evangelischen Kirchengemeinden Rheinfeldens und muss dennoch wie alle anderen in ganz Baden bis 2040 mit einem weiteren Mitgliederschwund von 30 Prozent rechnen.

Die Babyboomer-Generation der Sechziger komme nun ins Rentenalter, was eine deutliche Minderung der Kirchensteuer bedeute, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Ältestenkreises, Gerhard Zenke: Die Kirchensteuer mache 80 Prozent der Einnahmen aus. Zukunftsorientiert wirtschaften will die Landeskirche vor allem mit den Liegenschaften: Zwei der 13 Gebäude der Rheinfelder Gesamtgemeinde liegen in Herten, der 1975 erbaute Kindergarten und das jüngste der 13 Gebäude, das Gemeindezentrum von 1990.

Im Gegensatz zu der Christus- und der Paulusgemeinde in der Kernstadt, wo bauliche Entscheide von großer Tragweite getroffen werden müssen, drehte sich in Herten die Frage der finanziellen Möglichkeiten vor allem um vermehrte Vermietung der Räume im Untergeschoss des Gemeindezentrums, sowohl an Private, zu Geburtstag, Taufe oder Hochzeit, wie auch für regelmäßige Nutzung von Gymnastikkursen oder Ähnlichem. Der Raum hat Platz für 35 Personen; über die Höhe der Miete herrschte noch keine Einigkeit.

Eine zweite Möglichkeit, den Geldmangel zu kompensieren, besteht im „Fundraising“. Verschiedene Mitglieder schlugen ein „Kirchengeld“ vor, eine freiwillige regelmäßige Spende, die in anderen Gemeinden erfolgreich eingeführt worden sei. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass Spendenaufrufe am besten funktionierten, wenn für ein bestimmtes Projekt mit konkretem Betrag als Ziel gesammelt würde, für das sich die Mitglieder emotionalisieren könnten.

Doch nicht nur an Geld mangelt es den Kirchengemeinden: Laut Leiterin Gabriele Brugger ist der evangelische Kindergarten seit vier Jahren unterbesetzt; unter den Mitarbeiterinnen herrsche eine große Fluktuation. Auch dieses Problem betrifft die Gesamtgemeinde, wie Pfarrer Joachim Kruse von der Christuskirche bestätigte. In Herten hätten es „total tolle Eltern“ (Brugger) allerdings möglichgemacht, die Öffnungszeiten etwas zu reduzieren. Wenigstens der Platzmangel soll bis nach den Sommerferien durch einen Anbau behoben sein: Durch eine neue Küche wegen der Ganztagesbetreuung fiel ein Gruppenraum weg.

Die Gemeindeältesten, neben Zenke Bruno Bauer, Hans Krusche, Brigitte Stotz, Virginia Winkler, Burkard Wittig und Horst Ziereisen, müssen noch bis Dezember ohne Pfarrerin Miranda de Schepper auskommen, die im Mutterschaftsurlaub weilt. Das Gremium ist der Wyhlener Pfarrerin Anette Metz dankbar, dass sie die Kasualien bis Dezember trotz ihres Wechsels nach Brombach weiterführen wird. Nachdem dieses Jahr lediglich fünf Hertener Konfirmanden in der Christusgemeinde unterkamen, steht nach den Sommerferien mit elf wieder ein eigener Jahrgang an. Zenke betonte die vorbildliche Ökumene mit den Katholiken vor Ort. Außerdem sucht das Team der Rheinfelder Gesamtgemeinde, das sich um die Umweltauszeichnung „Grüner Gockel“ kümmert, für 2019 neue Mitglieder.