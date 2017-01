Rheinfelden Zu trocken: Kraftwerk läuft nur mit halber Kraft

Aufgrund des Niedrigwassers arbeitet das Wasserkraftwerk Rheinfelden derzeit nur mit zwei Turbinen.

Von idealen Verhältnissen, wie sie das Land Baden-Württemberg und die Bundes-Schweiz bei der Konzessionsvergabe zum Bau des neuen Wasserkraftwerks aus ökonomischen und ökologischen Gründen vertraglich vorsahen, sind die aktuellen Verhältnisse bei der Stromgewinnung aus dem Rhein weit entfernt. Im niederschlagsarmen Winter 2016/17 betrug der Abfluss pro Sekunde am Montag gerade mal 420 Kubikmeter. Damit liegt der Wasserstand des Rheins um eine Hälfte niedriger als in gewöhnlichen Wintern und die sind im Schnitt wasserarm, sagt Unternehmenssprecher Alexander Lennemann bei der Energiedienst AG.

Dass im Januar nur wenig Wasser rheinabwärts fließt, gehört erfahrungsgemäß zum Normalfall. Aufs Jahr gesehen, beträgt der Wasserabfluss durchschnittlich 1000 Kubikmeter pro Sekunde. Die vier Turbinen im neuen Kraftwerk am schweizerischen Ufer sind auf die optimale Menge von 1500 Kubikmeter ausgelegt, um voll ausgelastet zu arbeiten. Kommt aber mehr Wasser an, nützt dies der Stromgewinnung nicht zusätzlich, weil sich dann das Gefälle im Kanal verringert. Die Leistung von 100 Megawatt wird somit nur an höchstens 50 Tagen erbracht.

Zurzeit erzeugen sogar nur zwei Turbinen Strom, was aber laut Lennemann „nicht so dramatisch“ sei. Solche Phasen werden grundsätzlich genutzt, um Revisions- und Reparaturarbeiten an Anlage und Maschinen vorzunehmen. Das erste Wasserkraftwerk, das am deutschen Ufer stand, hat erheblich weniger Energie produziert und ist über 26 Megawatt laut Lennemann nicht hinausgekommen. Das Fischaufstiegs- und Laichgewässer ist von den Pegelschwankungen nicht betroffen.

Führung durchs Kraftwerk

Wer sich für das Wasserkraftwerk interessiert und wissen möchte, wie aus Wasser Strom entsteht, kann sich bei einem öffentlichen Besichtigungstermin am Mittwoch, 11. Januar, 13.30 Uhr, informieren. Es sind noch einige Plätze frei, heißt es im Unternehmen. Anmeldung unter Telefon 07763/812650.