Rheinfelden Zu schade zum Wegwerfen: Facebook-Gruppe will Lebensmittel retten

Wir kaufen zu viel ein und werfen zu viel weg. Auch Lebensmittel, die eigentlich noch haltbar sind. Dagegen wehren sich immer mehr Menschen, die sogenannte Food-Sharing-Bewegung (Essen teilen) greift das auf. Auch in Rheinfelden gibt es jetzt eine Facebookgruppe, die sich diesem Trend verschrieben hat.

„Knabberstangen. Mindeshaltbarkeitsdatum 28. November 2017. Überbleibsel aus dem Urlaub.“ Oder: „Deutscher Blütenhonig. 250 Gramm.“ Abzuholen in Nollingen. Hinter diesen Posts in der Facebookgruppe „Lebensmittel Teilen Rheinfelden“ steckt Daniel Grunert. „Gerade wenn Lebensmittel verschlossen sind, finde ich, dass man diese vielleicht an andere Mitmenschen abgeben kann, die diese entweder auch mal versuchen wollen oder schon kennen und mögen“, so Grunert, dem der regionale Bezug der Gruppe wichtig ist. „Was der eine nicht mag, mag vielleicht ein anderer.“

Eine wichtige Stütze ist die international agierende Initiative Foodsharing, die auch in Lörrach eine Botschafterin hat. Diese Vereinigung ist vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig und arbeitet mit zahlreichen Lebensmittel-Discountern zusammen, um auch überregional dafür zu sorgen, Lebensmittel effektiver zu verteilen. Es geht dabei nicht in erster Linie um soziale Beweggründe, sondern um ökologische Effizienz, um das Überangebot der deutlich geringeren Nachfrage anzupassen und somit die Umwelt zu verbessern.

Dabei unterscheidet sich das Prinzip Foodsharing an zahlreichen Punkten vom Konzept der Tafelläden. Wichtigster Unterschied ist dabei, dass die Nahrungsmittel nicht wie im Tafelladen zu geringeren Preisen zum Kauf angeboten werden, sondern praktisch an Andere verschenkt werden. Ein wichtiger Punkt, der öffentlichen Einrichtungen, wie Tafelläden, zu schaffen macht, sind die strengen Hygieneanforderungen, die aber durch das Gratisangebot bei diesem System umgangen werden können. Die Waren kommen von Privatleuten, das Verfallsdatum darf jedoch nicht abgelaufen sein.

„Foodsharing richtet sich nicht im Speziellen an Hilfsbedürftige, sondern ist ein Angebot für die breite Masse“, erklärt Grunert. Nicht wenige hätten auch Scham zur Tafel zu fahren, fügt der Gruppengründer hinzu, das Internet sei in dieser Hinsicht diskreter und somit eine gute Alternative. Doch Foodsharing gibt es auch offline – in vielen großen Städten, gibt es öffentliche Kühlschränke, in denen Essen geteilt wird. Davon ist die Gruppe mit gerade mal 28 Mitgliedern, noch weit entfernt. „Das Ganze ist erst am Anfang. Aber wenn alle ein wenig mitmachen, dann können wir miteinander dafür sorgen, weniger Essen verschwenden“, ist Grunert überzeugt.

