Rheinfelden Zu Besuch bei den Profis: Karsauer Handballer-Jugend lernt ihre Idole kennen

13 Kinder des HC Karsau durften mit den Rhein-Neckar Löwen in Mannheim einlaufen.

Um halb am vergangenen Samstag eins tummelten sich aufgeregte Kinder und gespannte Eltern auf dem Parkplatz der Sonnenrainhalle in Karsau. Grund hierfür war das bevorstehende Bundesligaspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den GWD Minden.

14 Uhr startete der Bus in Richtung Mannheim, gefüllt mit Handballfans, Eltern, Jugendlichen und 13 Einlaufkindern, die das große Vergnügen hatten, mit den Spielern des Handballbundesligisten einzulaufen. Organisiert wurde das Ganze von Klaus Straßner, der zusammen mit Sarah Straßner die Betreuung der Kinder rundum das Ereignis gestaltete.

Im Herbst 2016 hatte Klaus Straßner den organisierenden Sponsor der Rhein-Neckar Löwen angeschrieben und bekam im Januar dann die Zusage für das Spiel am 11. März gegen den GDW Minden, wie er in einer Pressemitteilung schreibt.

Jugendliche bekommen T-Shirts geschenkt

Circa 75 Minuten vor Spielbeginn mussten die betreffenden Einlaufkinder in der SAP Arena erscheinen und bekam dann vom Organisationsteam ein T-Shirt eines Sponsors der Löwen. Dieses sollten sie beim Einlaufen tragen und durften es für die Autogramm-Jagd behalten.

Zu diesem Zeitpunkt stand für die Mädchen der weiblichen E-Jugend (mit Aushilfe von zwei C-Jugendspielerinnen) noch nicht fest, mit welcher Mannschaft sie einlaufen dürfen. Die Hoffnung lag auf den Löwen. Nach einer kleinen Stärkung und vielen Spekulationen, wie das Ergebnis der heutigen Partie ausfällt, wurde die Kinder abgeholt und zu den Profis geführt.

Nun hieß es gespanntes Warten für die Eltern auf den Oberrängen und den Betreuern der Mannschaft, welches Los die Mädchen bekommen haben. Schnell war das Geheimnis mit dem Einlaufen des Gegners entschieden, als dieser mit einer reinen Jungenmannschaft auf das Spielfeld lief. Somit war die Aufregung gestiegen und alle Kameraaugen auf das Feuerspektakel der Löwen zum Einlaufen gerichtet. Man wollte ein tolles Bild von den Kindern.

Diese kamen stolz und zufrieden vom Spielfeld nach ihrem großen Auftritt und fieberten einem Sieg der blau-gelben Mannschaft entgegen. Auf ihren Plätzen in der ersten Reihe hinter dem Tor hatten sie das Spiel hautnah miterleben dürfen.

"Das war der Hammer"

In der Halbzeit war aufgeregtes Reden nicht zu unterbinden. Und für jede stand fest: "Das war der Hammer." Eine der Mädchen meinte: „So etwas sollten wir öfter machen.“ Ein anderes sprach vom „nächsten Mal“, an dem sie auch dabei sein möchte.

Am Ende des Spieles, welches die favorisierte Mannschaft gewonnen hatte, gab es kein Halten mehr auf den Plätzen und die Einlaufkinder strömten zur Autogramm-Jagd nach vorne auf das Spielfeld. Nach einigen Bildern und Unterschriften der heiß begehrten Profi-Handballern präsentierten die Kinder stolz ihre beschriebenen T-Shirts.

Nach diesem gelungenen Ereignis startete der Bus um kurz nach halb zehn in Richtung Heimat: dem knapp 270 Kilometer entferntem Rheinfelden-Karsau. Müde und schlapp, aber glücklich kamen alle Reisenden wieder an der Sonnenrainhalle an.

Es gab nur positives Feedback seitens der Eltern und Kinder, nur der älteren mitreisenden Jugendlichen (zum Teil Geschwister), bedauerten nicht jünger zu sein und selbst an einem solchen Ereignis teilgenommen haben zu können. Trotz allem und schlussendlich war es ein gelungener Tag und ein schöner Vereinsausflug, zu Gunsten der Zukunft des Vereins: den Kindern.

Vereinsausflug nach Balingen im Juni

Auch Klaus Straßner war zufrieden und freute sich mit den Kindern mit. Er machte noch einmal auf den zweiten Vereinsausflug im Juni aufmerksam, an dem ebenfalls Kinder des HC Karsau bei einem Bundesligisten einlaufen dürfen. Denn am 10. Juni geht es für einige nach Balingen zum Spiel HBW Balingen-Weilstetten gegen THW Kiel.

Organisiert wurde dieses Einlaufen von Manfred Macke. Dieses Mal sollte die männliche D-Jugend im Mittelpunkt stehen. Doch überraschenderweise darf der Handballclub bei der Partie im Juni zwei Einlaufmannschaften melden, wodurch anderen Kindern, die am vergangenen Samstag keine Zeit gefunden hatten, eine Möglichkeit geboten wird.