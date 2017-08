Rheinfelden Zoll stellt große Menge an Drogen in Reisebus sicher

K.-o.-Tropfen, Ecstasy, Amphetamin und Cannabis hatte ein junger Mann auf einer Busfahrt nach Zürich dabei. seinen Besuch auf der Street Parade konnte er sich deshalb abschminken.

Seine Teilnahme bei der Street Parade in Zürich hatte sich der 34-jährige Deutsche aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sicherlich anders vorgestellt. Bei der Ausreise in die Schweiz kontrollierten Zöllner am Zollamt Rheinfelden am 12. August die Insassen eines Reisebusses und machten dabei eine interessante Entdeckung.Unter dem Sitz des Tatverdächtigen fanden sie ein Fläschchen mit 100 Millilitern K.-o.-Tropfen, fünf Gramm Amphetamin, zwei Gramm Marihuana und neun XTC-Tabletten.Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden auch die hinzugezogenen Zollfahnder aus Freiburg fündig: Sie entdeckten weitere 300 Milliliter K.-o.-Tropfen, neun Gramm Haschisch, zwei XTC-Tabletten und eine Kleinmenge Amphetamin.Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige die im Bus aufgefundenen Drogen bei der Street Parade in Zürich verkaufen wollte. Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lörrach dauern an.Die sogenannten "K.-o.-Tropfen" gelten als unberechenbarer Stoff mit weitreichenden Folgen. Der enthaltene Wirkstoff Gamma-Hydroxybuttersäure - in der Partyszene besser bekannt als "Liquid Ecstasy" - wirkt zwar berauschend, kann bei falscher Dosierung jedoch zu Benommenheit bis hin zu komatösem Schlaf führen.Die Konsumenten sind dann praktisch willenlos. Häufig wird der Stoff in Discos oder bei Veranstaltungen dem späteren Opfer heimlich ins Glas geschüttet, um dieses dann sexuell zu missbrauchen oder auszurauben.