Rheinfelden Zirkus Charles Knie: 100 Tiere reisen mit

Der Zirkus Charles Knie gastiert derzeit für auf der Richterwiese in Rheinfelden. Pressesprecher und Tierdresseur wehren sich gegen Kritik wegen der Tierhaltung.

Rheinfelden – Für zwei Tage gastiert auf der Richterwiese der Zirkus Charles Knie. Mit im Gepäck hat er beeindruckendes Programm mit vielen großen Namen, wie zum Beispiel das Duo Medini mit ihrer Rollschuhartistik, Jochen Krenzola Jr. mit seiner Tier-Show oder Henry, dem „Prince of clowns“. „Auf Qualität kommt es an,“ ist Patrick Adolph, Pressesprecher des Zirkus, überzeugt und versichert, man präsentiere dem Publikum ein „völlig anderes Programm“ als bei ihrem Besuch vor zwei Jahren.

Er freut sich darauf, wieder so ein begeistertes Publikum vorzufinden wie bei ihrem letzten Besuch und ist sich sicher, dass die Leute beim Klang des Namens Charles Knie schon wüssten, dass ihnen etwas geboten würde. Mit einer Crew von 92 Personen, etwa 100 Tieren und einem Fuhrpark von 207 Fahrzeugen ist der Zirkus Charles Knie der zweitgrößte reisende Zirkusbetrieb in Deutschland, der für seine hauseigenen Tierdarbietungen von Chefdresseur Marek Jama beim diesjährigen Zirkusfestival von Monte Carlo mit dem silbernen Clown ausgezeichnet wurde.

Immer wieder muss sich der Zirkus aber dafür rechtfertigen, dass Tiere einen großen Teil des Programms ausmachen. Tierschützer fordern ein Verbot für Tiere im Zirkus und argumentieren damit, dass die Tiere durch die hohe Frequenz an Ortswechseln regelrechten Stresstourneen ausgesetzt seien.

Adolph kontert, dass die Entfernungen möglichst niedrig gehalten würden, so beträgt die Distanz zwischen Villingen-Schwenningen und Rheinfelden gerade einmal knapp über 100 Kilometer, die Entfernung nach Lörrach, dem nächsten Gastspielort, sogar nur 13 und beruft sich auf Immanuel Birmelin, Verhaltensforscher aus Freiburg, der durch Cortisol-Tests den Stress von Zoo- und Zirkustieren untersucht hat. Dieser ist zu dem Ergebnis gelangt, dass Zirkustiere, die von klein auf an das Reisen gewöhnt sind, nicht mehr Stress empfinden als ein im Zoo gehaltenes Tier. Und Jochen Krenzola Jr., seit rund 30 Jahren Tierlehrer und -pfleger, ergänzt, dass das Leben auf Achse für diese Tiere das alltägliche sei.

„Die Geräusche des Auf- und Abbaus, die Menschen, die Zäune, das ist ihr Zuhause,“ sagt er, „unsere Häuser haben nun mal Räder, sind aber trotzdem unsere Rückzugsorte.“ Genau so sei es auch bei den Tieren. „Sie nutzen ihre Wägen, Käfige oder Transportboxen auch als Schlafplätze,“ erklärt er und sagt, dass sie dies niemals täten, wenn sie sich dort nicht wohlfühlen würden. Der 51-Jährige geht sogar noch weiter und erläutert, dass die Zirkustiere eine Abwechslung hätten, die bei Zootieren nur durch große Mühen der Pfleger zu erreichen sei, denn ein gewisses Maß an positivem Stress gehöre bei Tieren genauso zum Leben wie auch bei Menschen. „Sonst ist es einfach langweilig.“

Trotzdem sei man natürlich sehr froh, dass es in Rheinfelden bisher keine Vorkommnisse gegeben habe, denn in einigen Städten, wie zum Beispiel Freiburg, haben Aktivisten versucht, die Show durch Überkleben oder Zerstören der Plakate, Demonstrationen oder Hetzerei im Internet zu sabotieren. Dabei verstehe sich der Zirkus als Unterhaltungsformat für die ganze Familie und als Ort der Kunst und der Kultur, nicht der Tierquälerei. „Unsere Tierlehrer und Tierpfleger haben ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Tieren. Kein Tier wird gezwungen etwas zu tun,“ versichert Adolph und lädt jeden ein, sich selbst ein Bild zu machen – entweder bei einer Vorstellung, oder bei einem Besuch der Tierschau am heutigen Dienstag von 10 bis 13 Uhr.

Vorstellungen

Dienstag, 12. September, 16 Uhr und 19.30 Uhr und Mittwoch, 13. September, 16 Uhr. Bei der großen Familienvorstellung am heutigen Dienstag um 16 Uhr, kostet der Eintritt auf allen Plätzen, außer den Logeplätzen, zehn Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Vorverkauf ab 10 Uhr an den Zirkuskassen. Info und Kartenreservierung unter Tel. 0171/9 46 24 56