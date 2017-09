Rheinfelden/Schweiz Zentralfest der Studenten: Viel Respekt für Tradition und Freundschaft

Der schweizerische Studentenverein feiert sein jährliches Zentralfest erstmals in Rheinfelden und erstmals grenzüberschreitend.

Die Höhepunkte für die Zuschauer waren der Fackelzug am Samstag und der Cortège am Sonntag. Das Zentralfest war so ein abwechslungsreicher Anlass, der nicht nur für die vielen Studenten, sondern auch für Familien und Senioren attraktiv war.

In allen Lokalen der Altstadt herrschten Geselligkeit und gute Laune. Freitags und samstags wurde bis spät in die Nacht auf dem Zähringerplatz gefeiert, der sich für vier Tage in den „Campus Zaeringiensis“ verwandelte und in den Farben des Vereins Rot, Weiß und Grün illuminiert wurde. Im „Cantuszelt“ luden Bierorgler zum Singen von Studentenliedern ein.

Ein Höhepunkt war der Fackelzug am Samstagabend, der vom alten Stadtpark durch den Storchenturm, die Marktgasse hinunter, über die Tempelgasse zum Hauptwachplatz zog, wo die Neuaufnahmen in die Studentenvereinigungen namentlich begrüßt wurden. Das Fest des schweizerischen Studentenvereins, der die Dachorganisation für rund 70 Vereinigungen ist, brachte auch die Freundschaft beider Rheinfelden zum Ausdruck, da erstmals in der 175-jährigen Geschichte des Vereins ein grenzüberschreitender Cortège stattfand.

Die Studenten und die Pferdegespanne mit den 50-Jahr-Veteranen, die von der Stadtmusik und einer Tambourengruppe angeführt wurden, versammelten sich auf deutscher Seite. Die Studenten zogen über die Brücke und die Marktgasse hoch bis zum Albrechtsplatz, wo die Ehrung der Veteranen stattfand. Andreas Meyer, CEO der SBB, hielt die Festrede. Zur Wohlstandssicherung in der Gesellschaft und zum Gewinn von Nachwuchs für die Verbindungen plädierte er für einen fortschrittsorientierten Dialog. Symbolisch zog er sich als Protest gegen zu enge Reglements die Krawatte aus, wofür es von vielen Mitgliedern Applaus gab.

Beim Cortège drängten sich die Menschen begeistert auf der alten Rheinbrücke und in der Marktgasse, um den Tross mit den bunten Fahnen und den fantasievollen Uniformen der verschiedenen Vereinigungen zu sehen. Zum Zentralfest kamen von OK-Mitglied Benno Schmid an den drei Tagen geschätzte 3000 aktive und ehemalige Studenten. „Es ist jedes Jahr immer wieder toll. Tolle Leute, tolle Stimmung, ich freue mich jedes Jahr“, erklärte die Studentin Stephanie Radtke und der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi meinte: „Das ist ein wunderbarer Anlass mit ganz viel Respekt für Traditionen und Freundschaft.“