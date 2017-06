Rheinfelden Zeitzeugen aus dunkler Vergangenheit: Briefe eines Rheinfelder NS-Zwangsarbeiters

Der Hertener Philatelist Norbert Amrein besitzt Postsendungen aus der Nazi-Zeit aus den Jahren 1943 und 44. In 20 Briefen schrieb der französische Zwangsarbeiter André Druy seiner Schwester in Paris – wohl wissend, dass diese von der Wehrmacht hätten abgefangen und geöffnet werden können.

Norbert Amrein hat Post aus der Adolf-Hitler-Straße 48. Insgesamt 20 Briefe. Amrein wohnt in Herten und hat sich leidenschaftlich der lokalen Postgeschichte verschrieben. Er begleitete die Ausstellung und schrieb ein Buch zur 150-Jahr-Feier der Rheinfelder Post vor drei Jahren. Bereits im Buch berichtete er von zwei Briefen eines Zwangsarbeiters aus Rheinfelden.

Im vergangenen Jahr kam er nun in Besitz von weitaus mehr Briefen dieses André Druys, die dieser 1943 bis 1944 an seine Schwestern in Paris geschrieben hatte. Druys Absenderadresse war über die längste Zeit das Wohnlager „Sulfur“ in in der Adolf-Hitler-Straße – der heutigen Friedrichstraße. Amrein geht davon aus, dass Druy Zwangsarbeiter und kein Kriegsgefangener war; denn offensichtlich hatte der Franzose sogar einmal Urlaub in Paris.

Druy selbst bezeichnet sich als „ausländischen Arbeiter“. Amrein spricht wenig Französisch; einiges hat er aber aus den sechs Briefen, die ihm eine Bekannte übersetzt hat, erfahren. So habe Druy zunächst in der IG Farben gearbeitet. Deren Nachfolgerin wurde die Evonik, Amreins Arbeitgeberin vor seiner Pension. Amrein fragte bis jetzt erfolglos bei der Firma nach historischen Unterlagen an, die die Biographie Druys ergänzen könnten. Das Lager „Sulfur“ habe wohl hinter dem heutigen Stadion beim Wasserturm gelegen. Druy schrieb alle ein bis zwei Wochen: „Das war eine rege Korrespondenz“, urteilt Amrein. Im Mai 1944 änderte sich die Absenderadresse: Offenbar arbeitete Druy von dort an in der Maschinenfabrik Otto Suhner in Säckingen.

Dass Amrein an diese Unterlagen kam, war reiner Zufall. Denn der Philatelist interessiert sich eigentlich für die Umschläge, ihre Briefmarken und vor allem die Zensurstempel der damaligen Zeit, als er die ersten Briefe kaufte. „Dass in den Umschlägen tatsächlich noch der Inhalt drinsteckte, ist selten und wertvoll“, erklärt Amrein. Er vermutet, dass die Briefe aus dem Nachlass der Schwestern unbesehen verkauft wurden. „Wenn ich Französisch könnte, würde ich gerne die Nachkommen recherchieren.“ Er erhielt die ersten Briefe von einem Händler aus Paris für 15 bis 18 Euro je Stück. Neugierig, ob es nicht noch mehr davon gebe, fragte er im vergangenen Sommer beim französischen Verkäufer nach. Die Mail habe er auf Deutsch geschrieben und mit Google übersetzen lassen, erzählt Amrein etwas verschämt.

Aber Google übersetzte wohl gut genug: „Ich bekam sofort ein PDF mit allen weiteren Briefen samt Preisvorschlag von 130 Euro zurück.“ Als Fachmann kann Amrein berichten, dass Briefe ins Ausland während des Zweiten Weltkriegs nicht zugeklebt sein durften: Das tat erst die Zensurstelle in Frankfurt am Main, wenn sie ihre Arbeit erledigt hatte: „Ich finde es interessant, was die Zwangsarbeiter damals schreiben durften und was nicht.“

So war sich Druy der Zensur sehr wohl bewusst und schreibt zum Beispiel im Brief vom 28. April 1943, dass man, um nach Rheinfelden/Schweiz zu kommen, „nur den Strom überqueren“ müsse: „Ich beende diesen Brief, bevor ich einen Fehltritt mache.“ Nur einer der Briefe wurde vom Oberkommando der Wehrmacht aufgemacht, weiß Amrein aufgrund des Stempels: „Das hing wohl von der persönlichen Einschätzung des Prüfers ab.“

Auf einem anderen Brief habe er Spuren von Chemikalien entdeckt: Damit sollten unsichtbare Geheimschriften enttarnt werden, die es bei Druy aber offensichtlich nicht gab. Beim Lesen drängt sich allerdings bei vielen Namen und Anspielungen, die ohne weiteren Kontext wenig Sinn ergeben, der starke Verdacht auf, dass es sich um Codes handeln könnte.