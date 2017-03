Lörrach Zehnjahresplan für Stadtwald Lörrach

Vorerst keine großen Gewinne zu erwartenFörster planen zahlreiche Mini-Bannwälder

Die Stadt Lörrach besitzt viel Wald, sehr viel Wald sogar. Der städtische Forst breitet sich auf einer Fläche von gut 1200 Fußballfeldern aus. Was die Stadt mit diesem Besitz anfangen möchte, muss in den nächsten Monaten geklärt werden, denn es steht der nächste Zehnjahresplan für die Forstwirtschaft an.

Beim Einstieg in die Diskussion wurde deutlich, dass die Bewirtschaftung des Waldes gerade so viel Geld abwerfen soll, um die Erholungsfunktion und den Naturschutz zu finanzieren. Ökologisch sollen viele kleine Bannwälder den Stadtwald aufwerten. Für die Betreuung der 1170 Hektar Stadtwald ist das Forstamt zuständig, doch über die Gewichtung einzelner Ziele entscheidet die Kommunalpolitik. Ganz frei ist die Stadt dabei nicht, schließlich behält ihr Wald nur dann dauerhaft seinen Wert, wenn bestimmte fachliche Notwendigkeiten – etwa eine sinnvolle Mischung von standortgerechten Baumarten – eingehalten werden. Außerdem müssen Naturschutz und Erholungswert allein schon wegen gesetzlicher Vorgaben berücksichtigt werden.

Deshalb geht es eher darum, bei den unterschiedlichen Zielen Akzente zu setzen und bei Zielkonflikten eher in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Europaweit muss die Forstwirtschaft sechs Kriterien beachten. Diese sind neben der wirtschaftlichen Nutzung der Wälder die Walderhaltung, die Schutzfunktion der Wälder, die Sicherung von Ökosystemen, die Erhaltung der Artenvielfalt und die Erholungsfunktion des Waldes.

Die Stadt Lörrach wird sich für die nächsten Jahre voraussichtlich dafür entscheiden, gerade so viel Holz zu ernten, dass Nachhaltigkeit, Ökologie und Freizeitwert des Waldes erhalten bleiben. Das zeigte sich bei der ersten Diskussion über den neuen Zehnjahresplan, für den der Leiter des Kanderner Forstamtes, Martin Groß, in den Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik (AUT) gekommen war. Sprecher aller Gemeinderatsfraktionen erklärten sich grundsätzlich mit dieser Linie einverstanden.

Der Lörracher Forst ist bekannt für den Bannwald oberhalb von Hauingen. Dieses 17 Hektar große Gebiet wurde nach dem Jahrhundertsturm Lothar (Weihnachten 1999) sich selbst überlassen. Mittlerweile ist der Bannwald ein sehr urwüchsig wirkendes Biotop und ein wichtiger biologischer Rückzugsort. Aus Gründen des Artenschutzes schlägt Forstamtsleiter Groß nun vor, in den Stadtwald zahlreiche weitere kleine Bannwälder einzustreuen. Auf jeweils einem Hektar soll der Wald dabei sich selbst überlassen werden. Zusätzlich wird es sogenannte Totholzinseln geben, bei denen pro drei Hektar Waldfläche Gruppen mit etwa 15 Bäumen stehen bleiben.

Diese eingestreuten Biotope sollen als „Trittstufen für den Artenschutz“ dienen. Dieser Verzicht auf wirtschaftliche Nutzung zahlt sich anderweitig wieder in Form von Betriebserleichterungen aus: Nur wenn ein solches Artenschutzkonzept vorliegt, ist es erlaubt, Bäume zu fällen, ohne einzelne zu untersuchen, ob sie von seltenen Arten bewohnt sind.

Außerdem kann die Stadt als Waldbesitzerin auf diese Weise Ökopunkte sammeln, die dann berücksichtigt werden, wenn an anderer Stelle Eingriffe erfolgen, für die ein ökologischer Ausgleich erfolgen muss. Bei einem weiteren Ziel sind Förster in Lörrach schon weit: Um den Wald gegen Sturm, Schnee oder Insektenbefall zu wappnen, muss der Baumbesatz standortgerecht sein. Schon jetzt stehen im Raum Lörrach solche Bäume, die auch natürlicherweise hier wachsen würden. In den nächsten Jahren müssen nur noch wenige Fichtenbestände, die in diesen Höhenlagen nicht typisch sind, auf Laubwald umgebaut werden. Wenn der Holzverkauf all diese Aufwendungen finanziert, dann wäre man schon zufrieden. Deswegen schlägt Martin Groß vor, in der nächsten Dekade keine großen Gewinne einzuplanen. Ganz ohne ökonomische Wirkung ist die Konzentration auf ökologischen Maßnahmen dennoch nicht: Der Wald wird auf diese Weise wertvoller. Womit auch das Ziel der Nachhaltigkeit erreicht wäre.