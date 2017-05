Rheinfelden Zahl der Wohnungslosen in Rheinfelden steigt: Welche Hilfe sie bekommen können

Sylvia Ziegler von der Fachstelle AGJ im Sozialen Rathaus kümmert sich um Menschen, die obdachlos werden oder bereits sind.

Die Beratung der AGJ-Fachstelle für Wohnungssicherung und mobile Obdachlosenbetreuung hat seit Frühjahr einen festen Platz: erster Stock, Zimmer 104 im neuen sozialen Rathaus in der Friedrichstraße. Sozialarbeiterin Sylvia Ziegler und Leiter Gael Haab haben zu tun. Ihre Hauptaufgabe besteht darin zu beraten und Hilfestellung zu geben, damit es nicht zum Verlust des Wohnraums kommt. Das Büro stellt sich am morgigen Samstag zum Tag der Städtebauförderung als Teil des „Schauplatz Rheinfelden“ der Öffentlichkeit vor.

Die zur Erzdiözese Freiburg gehörende Einrichtung ist auch in Lörrach und Weil am Rhein zu finden, dort sogar mit Tagesstätten und Aufnahmeplätzen. Dass es nun auch feste Sprechzeiten in Rheinfelden gibt, hat mit dem erkannten Bedarf zu tun. Ziegler spricht von über 40 ordnungsrechtlichen Einweisungen im vergangenen Jahr, die zeigen, dass es wichtig ist „Menschen aus einer schwierigen Lage in eine bessere“ zu bringen. Lösungen suchen macht die zentrale Arbeit aus. Dabei steht die Fachstelle mit Amtsgericht, Polizei, und Wohnbau im engen Kontakt mit dem Ziel: „Wie kann man Wohnungslosigkeit verhindern?“, sagt Ziegler. Die Kontakte zu Behörden tragen dazu bei, dass im Vorfeld einer drohenden Zwangsräumung schon agiert werden kann. Das Amtsgericht macht etwa in Zivilverfahren Mitteilung.

Gründe für Wohnungsverlust gibt es viele. Das kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein, der in finanzielle Schwierigkeiten bringt, aber auch niedrige Einkommensverhältnisse trotz Arbeit, die mit den steigenden Mieten nicht mehr mithalten können. Ballungsgebiete wie Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen sind nach Zieglers Erfahrung „stark betroffen“. Zuletzt wurden in Rheinfelden mit der Beratung nach der Statistik 35 Menschen im Jahr erreicht. „Es hat sich gezeigt, dass Rheinfelden Bedarf hat“, sagt die Sozialarbeiterin, deshalb habe sich die Fachstelle hier auch niedergelassen. Die Präsenz vor Ort helfe, obwohl jederzeit auch telefonisch Termine vereinbart werden können.

Wenn ein Problemfall in der Beratungsstelle bekannt wird, versucht sie in Kontakt mit den Betroffenen zu treten. Sie macht zunächst ein Angebot per Flyer und einen Hausbesuch. Für Betroffene stellte die Zwangslage aber nach Zieglers Erfahrung „eine peinliche Situation“ dar. Die Menschen reagieren sehr unterschiedlich: Viele sind resigniert, weil sie keinen Weg aus ihrer Notlage erkennen, viele zeigen sich auch dankbar. „Die aufsuchende Hilfe erreicht etwas“, zeigt sich Sylvia Ziegler überzeugt. Sie kennt auch Menschen, die sich bei Mietschulden bereits außergerichtlich melden. Grundsätzlich, sagt die Beraterin, „ist es nie zu spät“. Die Fachstelle führt auch Gespräche mit Vermietern, um Ratenzahlungsvereinbarungen möglich zu machen. Die Wohnung nicht mehr zahlen können, treffe oft Menschen, die ALG II erhalten. Wenn Miete über dem Satz liegt, der als angemessen gewährt wird, haben sie ein Finanzierungsproblem in der Grenzecke mit besonders hohen Mieten. Der staatliche Satz entspreche hier „nicht der Realität", so Ziegler. Die Wohnungen auch in Rheinfelden seien dafür zu teuer. Schwierigkeiten mit dem Wohnungsmarkt haben sowohl allein stehende Männer als Familien. Alle, die Probleme haben, zu erreichen, gelinge nicht, meint Ziegler, aber im vergangenen Jahr waren es in der Bilanz der AGJ kreisweit 704 Haushalte. Davon wurden 75 Prozent beraten, bei 68 Prozent konnte die Situation stabilisiert oder verbessert werden, davon wurde in fast 44 Prozent erreicht, dass die Wohnung nicht verlorengeht und für 24 Prozent habe sich eine Alternative gefunden.

Der zweite Teil der AGJ-Arbeit besteht darin, in der mobilen Obdachlosenbetreuung bei oft „multiplen Problemlagen“ wie Ziegler sagt, zu helfen. Die Menschen aus diesem Status zu bringen, damit sie wieder am sozialen Leben teilhaben, ist erklärtes Ziel. Bürgermeisterin Diana Stöcker erklärt auf Anfrage, dass sie schon bei ihrem Start 2015 mit dem Problem konfrontiert worden sei, für von Obdachlosigkeit bedrohte Familien Lösungen zu finden, damit diese Menschen schnell eine Notunterkunft erhalten. Bei der Aufstellung der Zahlen habe sich für Stöcker gezeigt, dass die Anzahl an Obdachlosen 2010 „plötzlich vehement angestiegen ist“. 2009 seien zwei Einweisungen mit zehn Personen erfolgt, in den Jahren zuvor haben die Zahlen bei acht mit 28 Personen gelegen. 2016 habe es dann einen Sprung auf zwölf Fälle mit 29 Menschen gegeben. Wohnraum für sie zu finden habe sich für die Kommune als noch schwieriger erwiesen, erklärt Stöcker, da zugleich für Flüchtlinge Anschlussunterbringungen gesucht wurden. Die Verwaltung habe deshalb dem Gemeinderat im November 2016 vorgeschlagen, die AGJ mit einer Fachstelle zu beauftragen.

Aus Stöckers Sicht erweise sich dieser Lösungsansatz als richtig. Eine Verschärfung sei in diesem Jahr bisher nicht eingetreten „im Gegenteil“, erklärt sie. Stöcker weist außerdem darauf hin, dass zuvor noch die Stadt selbst das Thema Unterbringung in Notunterkünften neu strukturiert habe und auch einzelne Personen von größeren in kleinere Wohnungen umgezogen habe.

Die Veranstaltung

Zum Tag der Städtebauförderung am Samstag, 13. Mai, öffnet das soziale Rathaus seine Türen, um öffentlich zu machen, was unter einem Dach geboten wird. Dazu gibt es zwischen 11.30 und 16 Uhr Präsentationen der Einrichtungen, Besuche in den offenen Büros und verschiedene Kurzvorträge. Um 13 Uhr stellt sich die AGJ-Wohnungslosenhilfe vor mit dem Thema Mietschulden, Kündigung Räumungsklage (Sitzungssaal). Die ganze Bandbreite der sozialen Dienstleistungen von Verwaltung und ehrenamtlichen wird an diesem Tag öffentlich vorgestellt.