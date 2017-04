Rheinfelden Zahl der Straftaten nimmt ab im Bereich des Polizeireviers Rheinfelden

Die Polizei hat die Kriminalstatistik für das Jahr 2016 im Bereich Rheinfelden, Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen vorgestellt.

Mit "Licht und Schatten" umschreibt Revierleiter Siegfried Oßwald die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr in seinem Verantwortungsbereich, das die Stadt Rheinfelden sowie die Gemeinden Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen umfasst. So sei die Zahl der Straftaten im Revierbereich 2016 zwar deutlich gesunken, und zwar um 11,6 Prozent auf 3941 Fälle, doch auf den ganzen Landkreis bezogen, bleibe die Kriminalität auf einem hohen Niveau. "Wir belegen nach wie vor einen unrühmlichen Spitzenplatz bei den Landkreisen in Baden-Württemberg", sagt der stellvertretende Revierleiter Bernhard Weis im Pressegespräch.

Wie steht Rheinfelden im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden da? Auf 100.000 Einwohner gerechnet, wurden im vergangenen Jahr 9281 Straftaten in der Stadt Rheinfelden verübt, was einem Rückgang um 16,4 Prozent entspricht. Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg liegen nur Lörrach (10.431), Freiburg (12.745) und Weil am Rhein (25.335) weiter vorn. In Waldshut-Tiengen wurden 8410, in Schopfheim 7980, in Bad Säckingen 7848 und in Grenzach-Wyhlen 5208 Straftaten pro 100.000 Einwohner registriert.

Wie setzen sich die 3941 Straftaten im Revierbereich zusammen? Die Mehrheit der Straftaten sind Diebstähle mit 1057 Fällen, gefolgt von Vermögens- und Fälschungsdelikten (1003 Fälle), Rohheitsdelikten (521), Rauschgiftdelikten (394), Sachbeschädigungen (355), Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz (159) sowie sonstigen Delikten (452).

Welche Fälle sind den Ermittlern besonders im Gedächtnis geblieben? "Wir hatten auffallend viele Tötungsdelikte im Landkreis", sagt Kriminalhauptkommissar Valentin Persicke aus Lörrach. Mit vier von sieben Tötungsdelikten einschließlich Tötungsversuchen nehme Rheinfelden einen unrühmlichen Platz ein. Ein Fall war der Mord in Degerfelden, dessen Täter kürzlich zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Ein weiterer Fall war die Amokfahrt im Mundiweg sowie der Sohn, der seinen eigenen Vater überfahren hat, als dieser ihn am Wegfahren hindern wollte. Und schließlich ein Ehestreit am 1. Mai 2016, bei dem eine Frau ihrem Mann mit einem Messer in den Rücken stach.

Wie hat sich die Zahl der Diebstähle entwickelt? Bei den Diebstählen gibt es mit minus 26,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr den größten Rückgang. Dies sei aber darauf zurückzuführen, dass in den zwei Jahren zuvor eine Handvoll Täter gehäuft Fahrraddiebstähle und Autoaufbrüche verübt haben, was zu einem hohen Anstieg der Zahlen führte. "Nachdem wir sie ermittelt hatten, sind sie abgetaucht", berichtet Siegfried Oßwald.

Wie sieht es mit Einbrüchen aus? Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat sich im Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 von 51 auf 111 Fälle mehr als verdoppelt. "Durch massive Kontrollmaßnahmen gelang uns im Winterhalbjahr 20016/2017 der Rückgang auf 32 Fälle", sagt Bernhard Weis. "Das Präsidium hat zusätzliche Kräfte geschickt und erkannt, dass wir einen Brennpunkt haben", freut sich Dieter Wild, Leiter des Polizeibezirksdiensts, über die Verstärkung. Aktuell häufen sich die Einbruchsfälle in Grenzach-Wyhlen.

Wie hat sich die Drogenkriminalität entwickelt? Zwar ist die Anzahl der Fälle mit 394 leicht gesunken, im Zehn-Jahres-Vergleich verzeichnet das Revier aber die zweithöchste Zahl. Rauschgift sei in Rheinfelden wegen der Grenznähe leicht verfügbar, sagen die Ermittler. "Viele Schweizer bestellen die Drogen im Darknet und lassen sie sich an eine Paketstation in Deutschland schicken", erzählt Valentin Persicke. Vor allem Gambier seien im Marihuanahandel tätig. "Sie verkaufen auch Drogen an Kinder und Jugendliche. Das bereitet uns große Sorgen", sagt der Kriminalhauptkommissar. "Wir leisten uns zwei Ermittler, die sich schwerpunktmäßig mit Drogenhandel beschäftigen", fügt Dieter Wild hinzu.

Wie hoch ist die Aufklärungsquote? 60,5 Prozent der Straftaten konnten die Beamten des Polizeireviers Rheinfelden vergangenes Jahr aufklären – eine Steigerung um 3,3 Prozent.