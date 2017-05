Rheinfelden Wunsch nach Wanderweg in der Wolfsgrabenschlucht bleibt unerfüllt

Revierförster Gerd Fricker erklärt, warum er den Degerfeldern den immer wieder geäußerten Wunsch nicht erfüllen kann.

Kürzlich kam erneut im Ortschaftsrat Degerfelden die Wolfsgrabenschlucht zur Sprache. In den Siebzigern wurde in der Wolfsgrabenschlucht in Degerfelden ein wild-romantischer Pfad zum Waldparkplatz Lebküchle auf dem Nollingerberg angelegt. Seit 2008 ist er gesperrt, was viele Bürger bedauern. Auch im Ortschaftsrat ist der Pfad immer wieder Thema. Revierförster Gerd Fricker traf sich mit unserem Mitarbeiter Boris Burkhardt vor Ort, um zu erklären, warum es in absehbarer Zukunft keinen neuen Pfad geben wird.

Förster Fricker wartet am östlichen Ortsausgang von Degerfelden, wo die Beuggener Straße von der Nollinger Straße abzweigt. Die restliche Strecke bis zum Beginn des ehemaligen Pfads in der Wolfsgrabenschlucht liegt wenige Meter über eine Brücke auf die westliche Seite des Wolfgrabens, der nur einige Meter unterhalb in den Warmbach mündet. Der städtische Schotterweg zu den Schrebergärten endet nach wenigen Schritten; die Böschung, die hier nach rechts zum Wolfsgraben abfällt, ist geholzt und leicht verwildert. Wenige Meter dahinter beginnt der Wald.

Vom Schotterweg bis zum Waldrand ist nur noch ein schwach erhaltener Trampelpfad zu erkennen: Wo der Wald anfängt, versperrt eine Gittermatte mit einem Warnschild den Weg. „Stop! Fußweg Wolfsschlucht nicht begehbar!“, heißt es darauf. Dahinter ist im Unterholz kein Weg mehr zu erkennen. „Das Schild haben die Kollegen vom Staatswald angebracht“, erklärt Fricker und damit auch die Namensverwechslung; denn die Wolfsschlucht liegt bei Kandern. Dennoch ist Fricker mit dieser Maßnahme einverstanden. Seiner Einschätzung nach wurde der Pfad in den Siebzigern bereits angelegt, ohne die Waldbesitzer zu fragen: „Man hat es gemacht, weil es keinen Widerspruch gab.“

Anfang der Neunziger, als er das Forstrevier im westlichen Rheinfelden übernommen hat, habe sich der Schwarzwaldverein zeitweise um den Unterhalt gekümmert. Doch die Holzstege und -brücklein, die auf dem rund 400 Meter langen Schluchtenpfad hin und zurück über den Wolfsgraben geführt hätten, seien mittlerweile so morsch geworden, dass sie abgebaut worden seien. „Wir befinden uns in Deutschland“, sagt Fricker sarkastisch: „Wenn auf diesem Pfad jemand stolpert, dann steht er nicht wieder auf und klopft sich die Hosenbeine ab, sondern er überlegt sich, wen er für das Loch im Stoff und die aufgeschürften Hände verklagen könnte.“ Niemand will einen neuen Pfad bezahlen und für Unfälle haften. Im Klartext: Niemand will einen neuen Pfad bezahlen und für Unfälle haften.

Die Waldparzellen, über die der Pfad verlief, gehören ständig wechselnd mal Privatbesitzern, mal als Staatswald dem Land. Solche Probleme gab es in den Siebzigern wahrlich noch nicht. Selbst wenn sich der politische Wille fände, den Pfad wieder zu reaktivieren, stellt Fricker klar, habe sich der neue Besitzer jenes Grundstücks vom Schotterweg bis zum Waldrand ausdrücklich dagegen gesprochen. Er hat die Böschung vor kurzem gekauft und die Fichten, die dort in den Fünfzigern gepflanzt wurde, abgeholzt. Mit neuen Laubbäumen soll dort ab Herbst ein ökologisch wesentlich attraktiveres Biotop entstehen, als die standortfremde Fichte, wie Fricker erklärt. „Wenn der Weg über sein Grundstück neu angelegt wird, dann fällt jemandem in 20 Jahren ein Ast auf den Kopf und der Besitzer muss dafür haften“, sagt der Förster: „Seine Bedenken sind berechtigt.“

Seit der Sperrung 2008 komme das Thema in Degerfelden immer wieder auf. „Der Pfad ist wild-romantisch, ganz klar“, sagt Fricker. Aber verweist genauso klar auf die beiden Wege wenige Meter oberhalb der Schlucht, wovon der östliche sogar offizieller Westweg-Zubringer ist. In der Talsohle selbst gebe es keinen Weg, betont er: „Im Grundbuchamt ist keiner eingetragen.“ Wenn man sehe, dass mehr Gründe dagegen sprechen als dafür, sagt Fricker zum Schluss, „muss man es doch auch mal akzeptieren.“