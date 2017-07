Rheinfelden/Hochrhein Workshop: Wie kann grenzüberschreitende Bürgerbeteiligung aussehen?

Deutsche und Schweizer Vertreter aus Politik und Verwaltung haben in einem Workshop erörtert, wie Bürger auf kommunaler Ebene grenzüberschreitend beteiligt werden können. Es war eine Vorbereitung für die Demokratiekonferenz, die am 9. und 10. November in Rheinfelden/Stadt stattfindet.

Rheinfelden – Die Hochrheinkommission veranstaltete gemeinsam mit dem Kanton Aargau und dem Land Baden-Württemberg einen Workshop zur grenzüberschreitenden Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. Wie beteiligt man deutsche Bürger bei der Planung eines Schweizer Windkraftwerks? Wie gewichtet man Interessen von Schweizern bei der Gestaltung eines deutschen Rheinufers? Diese und weitere Fragen beleuchteten Fachleute aus Politik und Verwaltung anhand aktueller Fallbeispiele: die Entwicklung des Windkraftprojekts Chroobach im Kanton Schaffhausen, die Gestaltung des Rheinufers bei Diessenhofen-Gailingen oder den Aufbau eines grenzüberschreitenden Naturparks.

Der Workshop fand laut Pressemitteilung der Hochrheinkommission in Vorbereitung der diesjährigen Demokratiekonferenz zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Kanton Aargau statt. Der vierte Austausch dieser Art legt in diesem Jahr den Fokus auf die Grenzregion und findet in Rheinfelden (Schweiz) statt. „Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Hochrhein bietet sich ja förmlich an und wird auch reichlich genutzt“, sagt Klaus Eberhardt, OB in Rheinfelden und Vorstandsmitglied der Hochrheinkommission. Weiter: „Gerade in den beiden Rheinfelden können wir auf eine jahrelange enge Zusammenarbeit zurückblicken. Mit der Entente Florales vor zwei Jahren haben wir eine gute Grundlage für neue Projekte wie den Rheinsteg oder den Rheinuferrundweg extended geschaffen, die unsere Region bereichern.“

Aus Schweizer Sicht hält Christoph Müller, Geschäftsführer des Regionalen Naturparks Schaffhausen, fest: „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bringt der Region und der Bevölkerung großen Mehrwert, indem Themen gemeinsam bearbeitet werden, grenzüberschreitende Lösungen geschaffen, Kontakte geknüpft und Freundschaften gepflegt werden. Dadurch erreichen wir eine höhere Wertschöpfung, ein gutes gegenseitiges Verständnis und nutzen Synergien.“

Demokratiekonferenz

Am 9. und 10. November 2017 veranstalten das Land Baden-Württemberg und der Kanton Aargau eine gemeinsame Demokratiekonferenz. Themen sind praxisnahe Problemstellungen sowie Herausforderungen der direkten Demokratie und der Bürgerbeteiligung. Eingeladen werden Vertreter aus Exekutiven, Legislativen und Verwaltungen auf allen föderalen Ebenen. Erwartet werden auch die Spitzen von Regierung und Parlament Baden-Württembergs und des Aargaus.