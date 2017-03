Rheinfelden Wohin nach der Grundschule? Kinder und Eltern informieren sich an der Realschule

Die Gertrud-Luckner-Realschule in Rheinfelden stellt sich bei einem Tag der offenen Tür vor und bietet dabei Entscheidungshilfen für Schüler und Eltern.

Bei der Suche nach der weiterführenden Schule für ihre Kinder verlassen sich manche Eltern noch auf die Empfehlungen der Grundschullehrer, für andere ist die Nähe zum Wohnhaus ausschlaggebend oder die Frage, welche Schule die Geschwister besuchen. Die Gertrud-Luckner-Realschule konnten alle Interessierten beim Tag der offenen Tür näher kennenlernen.

Das Programm beim Tag der offenen Tür an der Gertrud-Luckner-Realschule eröffnete mit einer einstündigen Informationsveranstaltung in der Mensa des Campusgebäudes. Schulleiterin Birgit Barth und Konrektorin Andrea Bandow stellten den Eltern der aktuellen Viertklässler die weiterführende Schule mit der offenen Ganztageskonzeption vor. Anschaulich zeigte Schulleiterin Birgit Barth etwa einen typischen Stundenplan eines Fünftklässlers, und auch die Kooperationspartner der Realschule, Sozialer Arbeitskreis, Volkshochschule und Musikschule wurden beim tag der offenen Tür vorgestellt.

Im Anschluss standen die Lehrer in mehr als 15 Klassenzimmern und Fachräumen bereit, um den Eltern und ihren Sprösslingen die Fächer und ihre Unterrichtsmethodiken vorzustellen. Mit anschaulichen Informationen auf Plakaten oder Mitmach-Aktionen wurden Fächer wie Deutsch, Mathe und Erdkunde präsentiert. In der Turnhalle konnten sich die Viertklässler austoben und auf einem Schwebebalken ein Schwimmnudel-Duell austragen.

Einen guten Eindruck hatte die Realschule bei Adrian Amrein hinterlassen, der sie selbst einst besucht hatte. Zur Vorbereitung auf den Schulwechsel hat er an Schulgesprächen in der Grundschule teilgenommen, die Informationsveranstaltung der Realschule besucht und sich nun beim Tag der offenen Tür mit seiner Ziehtochter umgeschaut. Wichtig sind auch die Gespräche im Bekanntenkreis. „Die Realschule deckt das Prinzipielle ab und man kann sich immer noch später spezialisieren. Ich lass‘ dem Kind freie Hand. Da darf sie machen, was sie will“, sagt Amrein. „Ich denke, die Realschule passt ganz gut.“ Im Campusgebäude verköstigten Schüler die Besucher mit Snacks. Eine in der Schlange stehende Mutter sagte, dass sie sich über Realschule, Gymnasium und Schillerschule, die zum Schuljahr 2017/2018 Gemeinschaftsschule wird, informiere. Die Entscheidung über die künftige Schule ihres Sohnes hatte sie noch nicht gefällt. „Es ist noch schwer zu sagen.“ Lendita Elshani hingegen hat schon eine Wahl getroffen. Sie kennt zwar auch das Gymnasium und die Schillerschule, geht aber zum Tag der offenen Tür an der Realschule, da die älteren Kinder schon in die Realschule gehen. „Das Gymnasium wäre vielleicht besser, aber das braucht viel Zeit. Und die Realschule ist auch schön“, sagt sie. Ihr sei wichtig, dass ihre Kinder viel Zeit zum Lernen in der Schule haben.

Stadtrat Wilhelm Hundorf war mit seinem Enkel Yari gekommen. Er erzählt, dass für Yaris Eltern besonders die Rücksprache mit den Grundschullehrern wichtig gewesen sei. In der Realschule gäbe es die für Yari passende Lernform, auch wenn die Noten für das Gymnasium gereicht hätten. Wichtig sei auch die Nähe zum Wohnhaus der Eltern. Die neue Gemeinschaftsschule hätten sie aber nicht in Betracht gezogen. „Und nicht zu vergessen, dass die Entscheidung vom Enkel auch mitgetragen werden muss“, sagte Hundorf. „Einige seiner Freunde gehen auch auf die Realschule.“

Die Realschule hatte bislang vier oder fünf neue Klassen pro Schuljahr. Vor April, wenn die Anmeldezahlen vorliegen, kann Schulleiterin Barth es aber nicht genau einschätzen. Die neue Gemeinschaftsschule erachtet sie nicht als Konkurrenz zur Realschule. „Schule ist nie Konkurrenz, sondern ein anders gestaltetes Angebot.“ Der Vorteil der Realschule ist laut Barth, dass sie den Schülern durch eine gute Basis viele Möglichkeiten für den weiteren Bildungsweg bietet.