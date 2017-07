Rheinfelden/Schwörstadt Wohin am Wochenende? Vier Tipps aus Rheinfelden und Schwörstadt

Fußball, Bier oder Brass-Musik? Falls Sie noch nicht wissen, wie Sie das Wochenende verbringen, haben wir ein paar Vorschläge.

Rheinfelden

Spielplatzfest in der Schwedenstraße

Zum 13. Mal lädt die IG Spielplatz Schwedenstraße mit dem Quartiersmanagement Oberrheinfelden des SAK in Rheinfelden und dem Jugendreferat am Sonntag, 23. Juli, ab 12 Uhr zum Spielplatzfest auf dem Spielplatz Schwedenstraße in Oberrheinfelden ein.

Mit dem Fest wird auch das Kinderferienprogramm eröffnet. Es wird ein vielfältiges Programm mit Bewirtung für die ganze Familie geboten. Für das leibliche Wohl mit Getränken, einem Grillstand und Pommes, Kaffee, Kuchen und Waffeln wird ab 12 Uhr bestens gesorgt sein.

Ab 12.15 Uhr gibt es zur Einstimmung Livemusik, ab 13 Uhr ein Bühnenprogra mit jungen Talenten. Das Fest endet gegen 17 Uhr.

Dossenbach

Musikverein lädt zur Brass-Night ein

Der Musikverein Dossenbach veranstaltet am kommenden Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli, sein diesjähriges Sommerfest. Am Samstagabend findet im Festschopf Dossenbach zum dritten Mal die Brass-Night statt. Einlass: ab 19 Uhr. Kartenbestellung per E-Mail (brassnight@gmx-topmail.de).

Tags drauf am Sonntag ist um 11.30 Uhr Fassanstich mit Frühschoppenkonzert des Musikvereins Efringen-Kirchen. Nachmittags ist durch die Musikvereine aus Adelhausen und Schwörstadt sowie durch den Gesangverein Dossenbach mit seinen Chören für Unterhaltung gesorgt.

Im Anschluss erfolgt die Verlosung der Tombola, Hauptgewinn ist ein Gutschein für den Europapark Rust.

Degerfelden

Grümpelturnier und Alte-Herren-Turnier

Der Fußballverein Degerfelden veranstaltet am Freitag, 21. Juli, sein mittlerweile 17. Alte-Herren-Turnier (AH) und von Samstag, 22. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, sein 33. Grümpelturnier.

Am Freitag ab 18 Uhr beginnen die Spiele des AH-Turniers mit sieben Mannschaften. Das Grümpelturnier startet am Samstagmittag um 13 Uhr. Mit insgesamt 32 Teams ist es erneut eines der größten Grümpelturniere der Region.

Am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag erfolgen die Gruppenspiele in den Kategorien Aktive und Nichtaktive, bevor dann am Sonntagnachmittag in der K.O.-Phase um den jeweiligen Turniersieg gespielt wird. An allen drei Tagen wird gewirtet.

Rheinfelden

Latscharis freuen sich aufs Bierfest

Die Latschari-Clique veranstaltet von Freitag (ab 18 Uhr) bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, ihr Bierfest auf dem Tutti-Kiesi-Gelände. An allen drei Festtagen gibt es Unterhaltung mit der Latschari-Musik, ein reichhaltiges kulinarisches Angebot sowie regelmäßige Rundfahrten mit dem Latschari-Zügle, heißt es in einer Mitteilung.

Am Freitag und Samstag gibt es abends zusätzlich Barbetrieb. Am Samstag findet ab 20 Uhr eine Schlagernacht mit Songs von Gestern & Heute aufgelegt von DJ Bruzi statt. Der Eintritt kostet drei Euro, am Freitag und Sonntag ist der Eintritt frei.

Am Sonntag veranstalten die Latscharis den „längsten Frühschoppen von Rheinfelden“ mit Musik bis in die Abendstunden.