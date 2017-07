Rheinfelden/Schwörstadt Wohin am Wochenende? Fünf Tipps aus Rheinfelden und Schwörstadt

Wohin am Wochenende? Fünf Tipps aus Rheinfelden und Schwörstadt

Sport, Wein oder Musik? Falls Sie noch nicht wissen, wie Sie das Wochenende verbringen, haben wir ein paar Vorschläge.

Schwörstadt

Rheinstromtage mit Drachenbootrennen

Der Wassersportverein Rheinstrom Schwörstadt veranstaltet am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juli, seine Rheinstromtage, in deren Mittelpunkt die Drachenbootrennen stehen. Mitmachen können Vereine, Firmen oder bunt zusammengewürfelte Gruppen.

Die Festwirtschaft auf dem Vereinsgelände am Rhein öffnet am Samstag um 14 Uhr. Um 15.30 Uhr starten die Vorläufe. Am Abend steigt ab 20 Uhr die Drachen-Fete mit heißem DJ-Sound.

Am Sonntag setzen sich die Drachenbootrennen um 10 Uhr mit den Zwischenläufen fort, bevor es am Nachmittag ab 14 Uhr mit den Finalläufen in die heiße Phase geht. Die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr vorgesehen. (old)

Herten

Parkplatz verwandelt sich in Weindörfle

Bereits zum vierten Mal verwandelt sich der Parkplatz vor der Scheffelhalle in ein Weindörfle. Hinter der Idee steckt der Radsportverein (RSV).

Damit die Getränke nicht zu schnell in den Kopf steigen, können die Besucher unter einem großen Speisenangebot wie Flammwaie, Garnelenspieß oder Käsewürfel und anderem wählen. Zur Unterhaltung der Gäste gibt es jeweils von 19.30 Uhr an ein musikalisches Rahmenprogramm.

Am Freitag spielt William Weber und am Samstag die Band "Cocktail the entertaining corp.".

Am Freitag, 14. Juli, beginnt das Weindörfle um 18 Uhr und dauert bis 0 Uhr, am Samstag geht es von 18 bis 1 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr.



Rheinfelden

Kirchengemeinden feiern 500 Jahre Reformation

Alle evangelischen Kirchengemeinden von Rheinfelden laden am Sonntag, 16. Juli, zum Sommerfest in der Christuskirche und im Kinderhaus Regenbogen ein.

Gefeiert werden 500 Jahre Reformation und das 80-jährige Bestehen der Christuskirche. Um 14 Uhr findet ein Familiengottesdienst statt. Ab 15 Uhr gibt es Spielaktionen für Klein und Groß, eine Kirchenrallye für Kinder und Jugendliche, kuriose Begegnungen mit Martin Luther und mehr.

Um 16 Uhr steht „MAAAARTIN!!“ auf dem Programm – eine musikalische Begegnung an der Orgel. Weiter geht es um 17 Uhr mit einem Gottesdienst und um 20 Uhr beginnt das Konzert "Naked“ mit dem Jazz-Pianisten Lars Duppler.



Warmbach

Taubenzüchter laden zum Sommerfest ein

Das Sommerfest des Kleintier- und Taubenzuchtverein Rheinfelden steht wieder vor der Tür. Am Wochenende, 15. und 16. Juli, werden Gäste in der Anlage des Vereins in Warmbach bewirtet, gleichzeitig werden Kaninchen ausgestellt und bewertet.

Zum Schluss wird der Tages- und der Kreissieger gekürt. Das Sommerfest startet am Samstag um 14 Uhr, ab 20 Uhr spielt die Band „Zeitlos“ Musik der verschiedensten Stilrichtungen.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter mit dem Frühschoppenkonzert des Musikcorps der Feuerwehr Rheinfelden.

Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit, zudem gibt es an beiden Tagen Barbetrieb, auch die Tombola ist wieder aufgebaut. (jro)



Rheinfelden

Kammerchor gibt Matinee im Tutti-Kiesi

Der Kammerchor Rheinfelden veranstaltet am Sonntag, 16. Juli, um 11.15 Uhr eine Matinee im Vacono-Dome im Kulturpark Tutti-Kiesi.

Das Sommerkonzert mit dem Titel: „Gutzgauch, Hirsch und Nachtigallen“ bietet Lieder über die Natur und die Liebe zum Leben. Zu hören sind Werke von Lemlin, Haydn, Mendelsohn, Distler, Yotsimashu und anderen.

Der Kammerchor freut sich auf den ersten Auftritt mit seinem neuen Chorleiter Lukas Frank. Musikalisch unterstützt wird der Kammerchor von Pablo Gigosos Rico (Flöte) und Eva-Maria Hamberger (Klavier).

Nach dem Konzert wird bewirtet mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Getränken. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.