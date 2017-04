Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Wohin am 1. Mai in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen?

Wohin am 1. Mai in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen?

Wanderungen und Maihocks stehen am Feiertag, 1. Mai, vielerorts auf dem Programm. Wir haben die wichtigsten Vernastaltugen aufgelistet.

Warmbach

Wasserfall Dämonen: Schnitzel, Grill- und Bratwürste, Pommes sowie selbstgemachten Kuchen bieten die Wasserfall Dämonen ab 10 Uhr bei ihrem Hock auf dem Parkplatz vor der Halle der Hans-Thoma-Schule in Warmbach an.

Nollingen

Weinhaus Fuhrler: Für das leibliche Wohl ist am Montag, 1. Mai, von 10 bis 18 Uhr beim Weinhaus Fuhrler, Untere Dorfstraße 28, in Nollingen gesorgt.

Ahnennest: Am 1. Mai findet das Regebrünnle-Fest anlässlich der langjährigen Patenschaft des Ahnennestes Nollingen über die Pflege dieser Quelle oberhalb des Friedhofparkplatzes in Nollingen auf dem Vereinsgelände, Beuggenerstraße, statt. Angeboten werden Kuchen und Würste.

Nordschwaben

Schützenschenke: Der Schützenverein Nordschwaben lädt ab 10.30 Uhr bei jedem Wetter zur Schützenschenke auf dem Vorplatz oder bei Regen in die Gemeindehalle Nordschwaben ein. Serviert werden Zanderfilet im Bierteig und Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen.

Herten

Waggis-Klause: Die Hertemer Loch Waggis laden ab 10.30 Uhr zum Maihock in die Waggis-Klause, Kirchstraße 60, Herten, ein. Neben Steaks, Merguez, Grillwurst und Pommes gibt es Kibbeling und frittierte Seelachswürfel.

Musikverein: Hungrige und durstige Maiwanderer können sich beim Musikverein Herten ab 11 Uhr auf dem Waldparkplatz im Hertener Wald stärken.

Karsau

Chor St. Michael: Der Kirchenchor vom Pfarrzentrum St. Michael in Karsau heißt ab 10.30 Uhr bei jeden Wetter alle willkommen. Neben Hähnchen und Wurst gibt es ein Salat- und Kuchenbuffet.

SV Karsau: Die Aktiv-Mannschaften des SV Karsau laden alle 1. Mai-Bummler ab 11 Uhr auf den alten Sportplatz ein. Trockene Plätze sind durch ein großes Zelt und die überdachte Veranda beim Kickhüsli garantiert. Speisen und Getränke werden angeboten.

Adelhausen

Musikverein: Das Waldfest des Musikvereins Adelhausen findet ab 11 Uhr an der Kreuz-Eiche, bei schlechtem Wetter um 11.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Zur Unterhaltung spielen das Jugendorchester sowie der Musikverein zum Frühschoppen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Rheinfelden

Skiclub: Eine Maiwanderung mit dem Skiclub Rheinfelden führt durchs Ruschbachtal in Wyhlen. Info und Anmeldung bei Uwe Thomes, 07624/988550.

Grenzach-Wyhlen

Schwarzwaldverein: Auch dieses Jahr bewirtet der Schwarzwaldverein Grenzach-Wyhlen bei jedem Wetter die Maibummler an der Forsthütte (ab Grenzach Neufeld ausgeschildert). Neben frisch geräucherten Forellen, einer Kalbsbratwurst vom Grill und einer herzhaften Gulaschsuppe gibt es ein reichhaltiges Kuchenangebot. Eine geführte Wanderung des Schwarzwaldvereins findet nicht statt.

Kleintierzüchter Wyhlen: Steaks und Klöpfer vom Holzkohlegrill, Pommes, Bier vom Fass sowie eine Kuchentheke gibt es beim 1. Mai-Hock ab 9 Uhr vom Kleintierzuchtverein, Im Rustel. Es gibt bei jedem Wetter einen trockenen Sitzplatz.

Naturfreunde: Einen ausgedehnten Mai-Bummel veranstalten die Naturfreunde am Montag, 1. Mai, von Grenzach nach Degerfelden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Grenzach (Zugankunft aus Rheinfelden). Zunächst geht es in Richtung Riehen, entlang der Schweizer Grenze auf den Hornfelsen und von dort durch diverse Naturschutzgebiete auf aussichtsreichen und größtenteils wenig begangenen Pfaden an Grenzach und Wyhlen vorbei zum Waldparkplatz Kalkofen oberhalb Herten, wo eine ausgiebige Pause am 1. Mai-Hock des Hertener Musikvereins vorgesehen ist. Danach gehts zum Eigenturm und nach Degerfelden. Führung: Uwe Thomes (uwe.thomes@gmx.de, 0174/9882061).

The Flying Porky’s: Der Motorradclub „The Flying Porky’s lädt ab 11 Uhr zur Festwirtschaft auf das Vereinsgelände am Schacht 20 in Wyhlen ein. Neben einer reichhaltigen Speisekarte wird Livemusik geboten.